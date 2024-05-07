Онколог Романов: выздоровление возможно даже на поздней стадии рака

«Рак может быть излечим даже на поздней стадии, все зависит от типа заболевания и распространенности метастазов», - сказал онколог в комментарии « Ленте.ру ».

«Не стоит считать III стадию заболевания неизлечимой… Навскидку могу вспомнить пациентов с метастазами рака толстой кишки в печени и лимфатических узлах, метастазами рака молочной железы в головном мозге, метастазами меланомы в лимфоузлах и легких. И они поправились», - рассказал медик.

Онколог Романов заявил в интервью, что заболевшие раком люди могут рассчитывать на выздоровление даже на поздней стадии онкологического заболевания. По словам врача, вероятность победы над недугом зависит от ряда факторов: например, от распространенности метастазов.Романов добавил, что обнаружение рака вызывает у многих людей тяжелые эмоциональные реакции. Но отчаиваться не нужно. Сегодня можно с уверенностью сказать, что даже третья стадия заболевания не является неизлечимой. По словам онколога, третью стадию рака относят к поздним наряду с четвертой, но на самом деле «это принципиально разные истории», и шансов на выздоровление на третьей стадии значительно больше (даже несмотря на существующие риски рецидива новообразования и метастазов). Онколог поделился, что в его практике имеются случаи выздоровления раковых пациентов на поздней стадии рака.Романов подчеркнул, что при заболевании раком не следует прибегать к нетрадиционным методам лечения – выздоровление человека обеспечивает строго официальная медицина, имеющая для этого соответствующие технологии и наработки.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что регулярное употребление пакетированного чая способствует развитию рака

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