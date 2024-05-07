Кардиолог Соколов рассказал о необычном симптоме легочной гипертензии, врач Варфоломеев назвал методы борьбы с недугом

"Это заболевание имеет сложное происхождение, что делает его диагностику и лечение непростыми. Без своевременного выявления и лечения оно может привести к серьезным осложнениям. По статистике, без лечения пациентам остается не более двух-двух с половиной лет жизни. В случае выявления болезни на поздних стадиях в 50% случаев она заканчивается летальным исходом в течение пяти лет после появления данного вида гипертензии", - подводит итоги кардиолог.

"Борьба с легочной гипертензией включает широкий спектр методов и стратегий, направленных на снижение давления в легочных артериях и улучшение качества жизни пациента", - говорит Варфоломеев.

"Особенно эффективна для пациентов с хронической формой заболевания. Физические упражнения, адаптированные к индивидуальным возможностям пациента, могут улучшить выносливость и качество жизни".

"Каждый пациент с легочной гипертензией может требовать индивидуального подхода к лечению, и эффективные методы борьбы могут быть разными в зависимости от степени тяжести, причины и других факторов", - говорит Варфоломеев.

Специалист подчеркивает, что для диагностики заболевания необходимо провести ЭКГ, рентгенографию легких и КТ. При осмотре врачом у пациентов также часто наблюдается цианоз - синюшный оттенок кожи и слизистых.Отмечается, что при длительном прогрессировании гипертензии часто встречается деформация фаланг пальцев в форме "барабанных палочек".о методах борьбы с легочной гипертензией.Применение медикаментов, таких как вазодилататоры, антикоагулянты, ингибиторы ФДЭ-5 и другие, для снижения давления в легочных сосудах, улучшения кровообращения и симптоматического контроля.Пациенты с легочной гипертензией могут нуждаться в дополнительном кислороде для облегчения одышки и улучшения общего состояния.Это включает в себя прекращение курения, избегание пассивного курения, контроль веса, регулярную физическую активность и здоровое питание.Для определенных пациентов может потребоваться хирургическое вмешательство, такое как трансплантация легких или сердца, или хирургическое удаление тромбов.Важно регулярно посещать врача для мониторинга состояния и эффективности лечения, а также для своевременного выявления и лечения осложнений.Психологическая помощь и поддержка могут быть важными для борьбы с эмоциональным стрессом, связанным с заболеванием, и улучшения психологического благополучия.Ранее МедикФорум писал о причинах изменения уровня лейкоцитов.

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