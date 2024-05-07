Кардиолог Соколов рассказал о необычном симптоме легочной гипертензии, врач Варфоломеев назвал методы борьбы с недугом
Главным индикатором тромбоэмболической легочной гипертензии, вызванной повышением давления в легочных артериях, является одышка, отмечает российский кардиолог Денис Соколов. Сообщение об этом появилось в РИАМО.
Специалист подчеркивает, что для диагностики заболевания необходимо провести ЭКГ, рентгенографию легких и КТ. При осмотре врачом у пациентов также часто наблюдается цианоз - синюшный оттенок кожи и слизистых.
Отмечается, что при длительном прогрессировании гипертензии часто встречается деформация фаланг пальцев в форме "барабанных палочек".
"Это заболевание имеет сложное происхождение, что делает его диагностику и лечение непростыми. Без своевременного выявления и лечения оно может привести к серьезным осложнениям. По статистике, без лечения пациентам остается не более двух-двух с половиной лет жизни. В случае выявления болезни на поздних стадиях в 50% случаев она заканчивается летальным исходом в течение пяти лет после появления данного вида гипертензии", - подводит итоги кардиолог.
Врач-кардиолог Олег Варфоломеев рассказал специально для МедикФорум о методах борьбы с легочной гипертензией.
"Борьба с легочной гипертензией включает широкий спектр методов и стратегий, направленных на снижение давления в легочных артериях и улучшение качества жизни пациента", - говорит Варфоломеев.
Фармакотерапия
Применение медикаментов, таких как вазодилататоры, антикоагулянты, ингибиторы ФДЭ-5 и другие, для снижения давления в легочных сосудах, улучшения кровообращения и симптоматического контроля.
Кислородотерапия
Пациенты с легочной гипертензией могут нуждаться в дополнительном кислороде для облегчения одышки и улучшения общего состояния.
Тренировочная терапия
"Особенно эффективна для пациентов с хронической формой заболевания. Физические упражнения, адаптированные к индивидуальным возможностям пациента, могут улучшить выносливость и качество жизни".
Избегание факторов риска
Это включает в себя прекращение курения, избегание пассивного курения, контроль веса, регулярную физическую активность и здоровое питание.
Хирургическое лечение
Для определенных пациентов может потребоваться хирургическое вмешательство, такое как трансплантация легких или сердца, или хирургическое удаление тромбов.
Регулярное медицинское наблюдение
Важно регулярно посещать врача для мониторинга состояния и эффективности лечения, а также для своевременного выявления и лечения осложнений.
Психологическая поддержка
Психологическая помощь и поддержка могут быть важными для борьбы с эмоциональным стрессом, связанным с заболеванием, и улучшения психологического благополучия.
"Каждый пациент с легочной гипертензией может требовать индивидуального подхода к лечению, и эффективные методы борьбы могут быть разными в зависимости от степени тяжести, причины и других факторов", - говорит Варфоломеев.
Ранее МедикФорум писал о причинах изменения уровня лейкоцитов.
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