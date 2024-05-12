Врач Малиновская: гипертония может годами протекать в скрытой форме, терапевт Андреева назвала неочевидные признаки высокого давления
Гипертония может годами не проявляться, при этом повреждая сердце и почки. Об этом «Радио 1» рассказала руководитель медицинского департамента сети лабораторий KDL Ольга Малиновская.
Высокое артериальное давление не всегда оглашает о себе симптомами типа головокружения или шума в ушах. Многие могут мирно сосуществовать с гипертонией долгие годы, не подозревая об этом. Риск гипертонии особенно высок у людей старше 65 лет и тех, кто страдает ожирением, ведет малоподвижный образ жизни или злоупотребляет алкоголем, считает Малиновская.
Оптимальным считается давление ниже 120/80 мм рт. ст. Показатели выше этого уровня связаны с повышенным риском инсульта, инфаркта, проблем с почками и других серьезных нарушений. Своевременный контроль давления - залог защиты от этих состояний. В некоторых случаях обойтись без лекарств можно путем изменения образа жизни, например, сбросив лишний вес.
При повышении артериального давления важно определить его причину: гипертонию могут вызывать различные нарушения в работе сердца, щитовидной железы, надпочечников, проблемы с почками или эндокринные опухоли.
Для выявления этих проблем обычно назначаются специализированные обследования, такие как ультразвуковое исследование почек и сердца, ЭКГ, анализ крови на холестерин и анализ мочи для обнаружения концентрации микроальбумина.
Врач-терапевт Ирина Андреева рассказала специально для МедикФорум, какие признаки позволяют заподозрить повышенное давление.
"Первые признаки повышенного артериального давления (АД) могут быть различны и варьировать в зависимости от индивидуальных особенностей организма. Один из наиболее распространенных признаков повышенного АД - это головная боль, особенно в затылочной области. Головная боль может быть ощутимой утром или возникать после физической или эмоциональной нагрузки", - говорит Андреева.
Другие признаки повышенного давления
Головокружение или чувство слабости: люди с повышенным давлением иногда могут чувствовать головокружение или общую слабость, особенно при переходе из сидячего или лежачего положения в вертикальное.
Затруднения с дыханием: повышенное АД может также вызывать затруднения с дыханием или ощущение одышки, особенно при физической активности.
Звон в ушах: некоторые люди могут испытывать шум или звон в ушах из-за повышенного давления.
Пульсация в голове или шеи: у некоторых людей с высоким АД могут возникать ощущения пульсации в голове или шеи.
Нестабильность зрения: повышенное АД иногда может вызывать временные проблемы со зрением, такие как размытость или двоение.
"Эти признаки могут быть как единичными, так и комбинированными. Они могут возникать внезапно или постепенно развиваться со временем".
Важно помнить, что повышенное АД часто может протекать бессимптомно, поэтому регулярное измерение давления рекомендуется для всех, имеющих наследственную предрасположенность к гипертонии или имеющих другие факторы риска.
Ранее МедикФорум писал о том, что лимоны и яйца полезны для печени.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Оставить комментарий