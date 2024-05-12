Врач Малиновская: гипертония может годами протекать в скрытой форме, терапевт Андреева назвала неочевидные признаки высокого давления

"Первые признаки повышенного артериального давления (АД) могут быть различны и варьировать в зависимости от индивидуальных особенностей организма. Один из наиболее распространенных признаков повышенного АД - это головная боль, особенно в затылочной области. Головная боль может быть ощутимой утром или возникать после физической или эмоциональной нагрузки", - говорит Андреева.





Другие признаки повышенного давления



Головокружение или чувство слабости: люди с повышенным давлением иногда могут чувствовать головокружение или общую слабость, особенно при переходе из сидячего или лежачего положения в вертикальное.



Затруднения с дыханием: повышенное АД может также вызывать затруднения с дыханием или ощущение одышки, особенно при физической активности.



Звон в ушах: некоторые люди могут испытывать шум или звон в ушах из-за повышенного давления.



Пульсация в голове или шеи: у некоторых людей с высоким АД могут возникать ощущения пульсации в голове или шеи.



Нестабильность зрения: повышенное АД иногда может вызывать временные проблемы со зрением, такие как размытость или двоение.





"Эти признаки могут быть как единичными, так и комбинированными. Они могут возникать внезапно или постепенно развиваться со временем".





Важно помнить, что повышенное АД часто может протекать бессимптомно, поэтому регулярное измерение давления рекомендуется для всех, имеющих наследственную предрасположенность к гипертонии или имеющих другие факторы риска.