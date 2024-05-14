Гериатр Прощаев: причиной агрессии в пожилом возрасте может быть деменция

25 Фото: https://unsplash.com/photos/a-woman-with-white-hair-and-a-bow-in-her-hair-k0ZDc4p97jQ
пожилая женщина

Врач-гериатр Кирилл Прощаев назвал причины агрессивного поведения в пожилом и старческом возрасте.

Гериатр Прощаев констатировал, что пусковым механизмом агрессии в пожилом возрасте может быть деменция. Прежде всего, близких должны настораживать моменты неожиданного, необусловленного проявления агрессивности, которую нельзя объяснить какими-то обстоятельствами. Другой тревожный сигнал – это повторение эпизодов агрессивного поведения.

«Лица с нарушенными когнитивными функциями через агрессивное поведение могут показывать, что у них что-то болит, однако они не могут в понятной форме донести это окружающим», - пояснил Прощаев, беседуя с «Газетой.Ru».

Помимо когнитивных нарушений, свойственных возрастному слабоумию, причиной агрессии в пожилом возрасте может оказаться делирий. В этом состоянии наблюдается острое нарушение когнитивной деятельности, при котором могут возникать дезориентация, неспособность здраво осмыслять происходящее, галлюцинации. У пожилых людей делирий бывает связан с обезвоживанием или инфекционным заболеванием с выраженной интоксикацией (грипп, ковид).

«Делирий бывает в разных формах, он может быть гиперактивный, когда человек дезориентирован в обстановке и агрессивно себя ведет. А бывает гипоактивный, когда человек, наоборот, замыкается», - предупредил эксперт.

Еще одной причиной агрессии в пожилом возрасте он назвал синдром дезадаптации, возникающий в ситуациях, когда резко меняется привычная обстановка обитания.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что постоянная тяга к дневному сну у взрослых людей не является нормальной, об этом подробнее рассказала невролог Елена Царева.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Кирилл Прощаев
Кирилл Прощаев
Здоровье
врач-гериатр, профессор, эксперт социального проекта Деменция.net
Читать MedikForum.ru в
Гериатр Прощаев назвал интеллектуальную активность среди семи факторов долголетия
Ученый назвал 3 ключевые правила здорового старения
Гериатр Прощаев: 5 часов активности в неделю сохранят мышцы у пожилых, невролог Алехина объяснила, почему мы теряем мышцы с возрастом
Теги : агрессия, пожилые люди, Кирилл Прощаев
Гериатр Прощаев: причиной агрессии в пожилом возрасте может быть деменция
Сомнолог Царева: постоянная тяга к дневному сну у взрослых не является нормальной
Диетолог Соломатина: полностью отказаться от сахара невозможно