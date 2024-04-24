Гериатр Прощаев: 5 часов активности в неделю сохранят мышцы у пожилых, невролог Алехина объяснила, почему мы теряем мышцы с возрастом

"Потеря мышечной массы с возрастом, известная как саркопения, является естественным процессом старения, который может быть усугублен различными факторами. Пожилые люди обычно менее активны, чем более молодые, что может привести к потере мышечной массы из-за недостаточного использования мышц", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

"С возрастом уровень некоторых гормонов, таких как тестостерон у мужчин и эстроген у женщин, может снижаться, что может привести к уменьшению мышечной массы и силы".

"С возрастом некоторые люди становятся менее чувствительными к инсулину, что может привести к уменьшению способности организма использовать глюкозу для питания мышц".

Гериатр подчеркнул, что аэробные упражнения – наилучший способ сохранить мышцы в хорошем состоянии и достаточном объеме. Кроме того, каждый взрослый должен включать физическую активность в свой ежедневный режим. Это может быть ходьба, бег, плавание или езда на велосипеде.Прощаев объяснил, что саркопения начинает развиваться даже раньше и становится неизбежной, если человек ведет сидячий образ жизни.К 50 годам важно иметь достаточную мышечную массу и силу. Большая часть этого резерва остается доступной во второй половине жизни. Начинать заниматься спортом никогда не поздно, даже с 50 лет, даже если раньше человек не занимался физическими упражнениями: это будет труднее, но это гораздо лучше, чем ничего, подчеркивает «Газета.Ru».Алехина назвала ключевые причины, помимо снижение активности, потери мышечной массы.Некоторые пожилые люди могут не получать достаточного количества белка или калорий, необходимых для поддержания здоровой мышечной массы.Хроническое воспаление, которое может возникнуть вследствие различных заболеваний или образа жизни, также может способствовать потере мышечной массы.Алехина добавила, что мышцы нуждаются во времени для восстановления после тренировок. Позволяйте своему организму отдыхать, особенно если вы чувствуете усталость или переутомление.Обратитесь к врачу, чтобы убедиться, что ваше здоровье позволяет вам заниматься физической активностью и следить за вашими мышцами.Ранее МедикФорум писал о вреде сладких йогуртов.

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