Диетолог Залетова: резкое ограничение соли иногда плохо переносится

«Диета иногда помогает справиться с начальными этапами гипертонии без применения лекарственных средств», – поделилась Татьяна Залетова в комментарии радио Sputnik

«Резкое ограничение соли иногда плохо переносится: оно может приводить к резкому снижению давления, потому что меняется водно-солевой баланс организма», - пояснила эксперт.

Врач-диетолог Залетова рассказала в интервью, насколько безопасной является бессолевая диета. Медик отметила, что бессолевая диета означает отказ от продуктов, содержащих добавленную соль. Подобный тип питания рекомендуется при гипертонии, повышенном давлении и сердечно-сосудистыми заболеваниях, вызывающих задержку жидкость в организме (например, при сердечной недостаточности).Она добавила, что, несмотря на ограничение добавленной соли в рационе питания, предполагаемого бессолевой диетой, организм все равно будет получать натрий, являющийся её основным компонентом. Натрий будет поступать с продуктами, в которых он содержится (например, он присутствует в морепродуктах, овощах, фруктах). Это вещество является электролитом, важным для нормального функционирования человеческого тела.Залетова предупредила, что слишком рьяно соль из рациона исключать не следует – резкое ограничение соли иногда плохо переносится.Диетолог порекомендовала сначала сокращать количество наиболее соленой еды в своем питании и наблюдать за самочувствием. Уменьшать соль правильнее всего постепенно.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачом было названо суточное количество алкоголя , которое увеличивает риск развития рака.

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