Диетолог Залетова: для стройности к Новому году лучше поработать над уменьшением жидкости в теле

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похудение

Врач-диетолог Татьяна Залетова посоветовала не прибегать для похудения к Новому году к жестким пищевым ограничениям.

Диетолог Залетова сообщила в комментарии РИА Новости, что попытки добиться стройности к новогодним праздникам с помощью агрессивных диет или каких-то пищевых запретов, недоедания, – могут навредить здоровью и спровоцировать нарушения метаболизма.

«Садиться на диету за несколько дней до Нового года не рекомендуется – это может нанести вред здоровью», - подчеркнула медик.

Татьяна Залетова отметила, что полуголодное существование перед периодом праздничных застолий закончится тем, что организм в какой-то момент получит большую порцию разных закусок, в том числе сладких, жирных и калорийных. Столь резкое изменение рациона повышает риск сбоев в работе органов пищеварения, а также обострения их хронических недугов. Пищевод, желудок, поджелудочная железа, печень – в их состоянии и функционировании могут возникнуть нарушения с далеко идущими последствиями.

«Резкое ограничение в питании с последующим добавлением в рацион жирных продуктов в сочетании с газированными напитками может привести к проблемам со здоровьем», - предостерегла эксперт.

Тем, кто мечтает сделать талию более стройной, диетолог Залетова дала совет:

«Лучше поработать над уменьшением жидкости в теле».

Специалистка объяснила, что выведению лишней жидкости помогает ограничение употребляемой соли – в частности, можно недосаливать свою пищу, исключить из рациона соленья и другие острые и пряные закуски.

Кроме того, уменьшению жидкости в теле (заодно и отечности)  эффективно содействует достаточное питье чистой воды, добавление в рацион витамина B6.

5 правил, следуя которым можно избавиться от лишней жидкости и отеков.
  • Чистую воду нужно пить ежедневно.
  • Простые углеводы в рационе должны быть сведены к минимуму.
  • Необходимо употреблять продукты, богатые магнием и калием: какао, орехи, цельнозерновые продукты. зеленые листовые овощи, бананы, авокадо, помидоры, йогурт.
  • Следует быть физически активным.
  • От употребления алкоголя лучше отказаться.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты ведут к появлению жирной крови.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Татьяна Залетова
Татьяна Залетова
ЗОЖ
врач-диетолог
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