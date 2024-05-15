Хирург Умнов назвал срок полного восстановления организма алкоголика после отказа от водки

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отказ от пива

Хирург Александр Умнов: если выпивавший ранее человек выдержал отказ от водки в течение года, его органы могут практически полностью восстановиться.

Хирург Умнов назвал срок полного восстановления организма алкоголика после отказа от водки – год трезвой жизни.

«Организму алкоголика требуется минимум год трезвой жизни для полного восстановления. За это время в норму придут все внутренние органы», - поделился врач с NEWS.ru.

Александр Умнов отметил: главная проблема бросивших алкоголь – это «срывы». Необходимо иметь сильную волю и четкую мотивацию, чтобы вести «сухой» образ жизни. Людям, которые настроены покончить с пьянством, необходимо подумать о том, чтобы исключить из своего существования все, что побуждает к выпивке (для этого, возможно, даже придется изменить круг общения). Также врач посоветовал избегать «точек распития» в виде кафе, закусочных. Родным и друзьям, по его словам, следует держать экс-алкоголика в ежовых рукавицах, помогая ему соблюдать трезвость.

«Если потянуло но спиртное, лучше принять душ, побегать, погулять на улице, подняться несколько раз по лестнице, выполнить физические упражнения», -  рассказал Умнов.

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Александр Умнов
Александр Умнов
Здоровье
хирург, преподаватель медфака Государственного университета просвещения
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Теги : отказ от спиртного, советы врачей, Александр Умнов
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