«Организму алкоголика требуется минимум год трезвой жизни для полного восстановления. За это время в норму придут все внутренние органы», - поделился врач с NEWS.ru

«Если потянуло но спиртное, лучше принять душ, побегать, погулять на улице, подняться несколько раз по лестнице, выполнить физические упражнения», - рассказал Умнов.

Хирург Умнов назвал срок полного восстановления организма алкоголика после отказа от водки – год трезвой жизни.Александр Умнов отметил: главная проблема бросивших алкоголь – это «срывы». Необходимо иметь сильную волю и четкую мотивацию, чтобы вести «сухой» образ жизни. Людям, которые настроены покончить с пьянством, необходимо подумать о том, чтобы исключить из своего существования все, что побуждает к выпивке (для этого, возможно, даже придется изменить круг общения). Также врач посоветовал избегать «точек распития» в виде кафе, закусочных. Родным и друзьям, по его словам, следует держать экс-алкоголика в ежовых рукавицах, помогая ему соблюдать трезвость.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что ходьба после 50 лет помогает увеличить продолжительность жизни

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