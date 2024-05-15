В Подмосковье внезапно умерла 12-летняя девочка. Невролог Демьяновская объяснила, как распознать «детский» инсульт
Врач-невролог Екатерина Демьяновская рассказала, по каким признакам можно распознать «детский» инсульт. Она прокомментировала неожиданную смерть 12-летней девочки.
В подмосковной Балашихе скончалась 12-летняя школьница. Выяснилось, что у ребенка случился так называемый «детский инсульт», он может поражать пациентов в возрасте от 1 месяца жизни до 18 лет.
О развитии недуга могут сигнализировать:
- головная боль,
- эпилепсия,
- рвота,
- сонливость.
— В отличие от взрослых, для которых более вероятны ишемические инсульты, вызванные закупоркой сосудов и недостатком кровоснабжения мозга, у детей не менее вероятна и другая разновидность инсульта — геморрагический, — отметила Демьяновская.
Геморрагический инсульт возникает из-за разрыва кровеносного сосуда и внутричерепного кровоизлияния, в то время как ишемический инсульт вызван закупоркой кровеносного сосуда и недостаточным кровоснабжением тканей мозга.
Кроме сосудистых аномалий причиной геморрагического инсульта у детей могут быть:
- разрыв аневризм и артериовенозных мальформаций;
- васкулиты;
- заболевания крови (гемофилия, болезнь Верльгофа и др.).
Напомним общие симптомы геморрагического инсульта. Они включают:
- внезапную сильную головную боль;
- потерю сознания;
- онемение конечностей;
- нарушение речи;
- тошноту и рвоту;
- судороги;
- тахикардию;
- гиперемию лица;
- сонливость и вялость;
- снижение когнитивных способностей;
- нарушение акта глотания.
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