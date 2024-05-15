В Подмосковье внезапно умерла 12-летняя девочка. Невролог Демьяновская объяснила, как распознать «детский» инсульт

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фигурка

Врач-невролог Екатерина Демьяновская рассказала, по каким признакам можно распознать «детский» инсульт. Она прокомментировала неожиданную смерть 12-летней девочки.

В подмосковной Балашихе скончалась 12-летняя школьница. Выяснилось, что у ребенка случился так называемый «детский инсульт», он может поражать пациентов в возрасте от 1 месяца жизни до 18 лет. 

О развитии недуга могут сигнализировать:
  • головная боль, 
  • эпилепсия, 
  • рвота,
  • сонливость. 

— В отличие от взрослых, для которых более вероятны ишемические инсульты, вызванные закупоркой сосудов и недостатком кровоснабжения мозга, у детей не менее вероятна и другая разновидность инсульта — геморрагический, — отметила Демьяновская.

Геморрагический инсульт возникает из-за разрыва кровеносного сосуда и внутричерепного кровоизлияния, в то время как ишемический инсульт вызван закупоркой кровеносного сосуда и недостаточным кровоснабжением тканей мозга.

Кроме сосудистых аномалий причиной геморрагического инсульта у детей могут быть:
  • разрыв аневризм и артериовенозных мальформаций;
  • васкулиты;
  • заболевания крови (гемофилия, болезнь Верльгофа и др.).

Напомним общие симптомы геморрагического инсульта. Они включают:

  • внезапную сильную головную боль;
  • потерю сознания;
  • онемение конечностей;
  • нарушение речи;
  • тошноту и рвоту;
  • судороги;
  • тахикардию;
  • гиперемию лица;
  • сонливость и вялость;
  • снижение когнитивных способностей;
  • нарушение акта глотания.

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