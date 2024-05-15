В Подмосковье внезапно умерла 12-летняя девочка. Невролог Демьяновская объяснила, как распознать «детский» инсульт

головная боль,

эпилепсия,

рвота,

сонливость.

разрыв аневризм и артериовенозных мальформаций;

васкулиты;

заболевания крови (гемофилия, болезнь Верльгофа и др.).

внезапную сильную головную боль;

потерю сознания;

онемение конечностей;

нарушение речи;

тошноту и рвоту;

судороги;

тахикардию;

гиперемию лица;

сонливость и вялость;

снижение когнитивных способностей;

нарушение акта глотания.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.