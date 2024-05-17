Врач Соломатина: избыток железа в крови может стать опасным последствием пристрастия к гематогену

«Гематоген сам по себе очень калорийный, там много сахара. Это и лишний вес, и подкормка условно-патогенной микрофлоры», - уточнила врач в комментарии « Москве 24 ».

«Этот продукт может спровоцировать повышение уровня железа в крови и привести к его избытку в организме. Человек будет испытывать слабость, утомляемость, головокружение, спутанность сознания, раздражительность», - констатировала медик.

Врач Соломатина обратила внимание на то, что гематоген имеется в доступной продаже и многие люди воспринимают его как лакомство, шоколадку. Медик предостерегла от увлеченности этим средством. Соломатина отметила, что неконтролируемое употребление гематогена может негативно влиять на состояние кишечной микрофлоры, нарушать ее бактериальный баланс.Елена Соломатина заявила, что одним из опасных последствий пристрастия к гематогену может стать развитие инсулинорезистентности – состояния, часто становящегося предвестником сахарного диабета.Также опасным последствием пристрастия к гематогену может стать избыток железа в крови.Людям с сахарным диабетом, язвой желудка, ожирением. Кроме того, он противопоказан лицам, у которых развиваются аллергические реакции на белок.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что худеющим людям может быть полезна сельдь

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