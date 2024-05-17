Онколог Дмитриевская: люди с голубыми и зелеными глазами бывают подвержены меланоме

«Увеличение в размерах, размножение, шелушение, появление неоднородного цвета, кровоизлияний и неровных краев», - рассказала Дмитриевская «Газете.Ru» о том, как могут изменяться родинки.

«Для профилактики меланомы следует проходить регулярные осмотры у дерматолога, особенно людям из группы риска», - посоветовала врач.

Меланома – опасная разновидность рака кожи, может проявляться деформациями родинок. Онколог Дмитриевская отметила, что они возникают как первый заметный внешне признак заболевания.Онколог добавила, что в случае меланомы на участках кожи без родинок могут возникать покраснение, утолщение или другие образования, которых не было раньше.В комментарии РИАМО Наталья Дмитриевская отметила , что меланоме бывают подвержены люди с голубыми и зелеными, светло-серыми глазами. Кроме того, группу риска составляют обладатели светлой кожи, веснушек, большого количества родинок на теле, рыжеволосые или светловолосые от природы люди.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что может означать возникающее в животе чувство тяжести

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