Диетолог Мещерякова: людям с заболеваниями ЖКТ лучше есть хлеб подсушенным

«Людям с заболеваниями желудка, пищевода и поджелудочной железы употреблять только что испеченный хлеб запрещено – рекомендуется использовать уже полностью остывший или подсушенный в тостере», - сообщила эксперт « Известиям ».

«Хлеб и высокобелковые продукты имеют разную скорость процессов расщепления в желудке. В большинстве случаев сочетание этих продуктов может приводить к ощущению тяжести, дискомфорту, брожению», - предупредила специалист.

Диетолог Мещерякова рассказала в интервью, что только что испеченный, не остывший полностью хлеб является трудным для переваривания продуктом. Его мягкая масса, в которой продолжают идти процессы расщепления крахмала, при попадании в пищеварительный тракт становится клейкой и плотной, не поддающейся пропитыванию желудочным соком. В результате возникают процессы брожения, увеличивается кислотность желудка, а человек начинает ощущать дискомфорт и тяжесть.Татьяна Мещерякова отметила, что людям с заболеваниями ЖКТ лучше есть хлеб подсушенным.Также диетолог обратила внимание на то, что нежелательным является сочетание хлебных изделий с мясом, другими продуктами, богатыми животным белком (рыба, птица, молоко). Прежде всего, это относится к белому хлебу, выпечке из пшеничной муки высшего сорта.Отказ от хлеба с целью похудения диетолог считает чрезмерной мерой. По словам Мещерковой, качественный хлеб является источником очень важных для организма витаминов (конкретно витаминов группы B, Е и С) и минеральных веществ, включая такие известные укрепители иммунитета как селен, цинк и железо. Худеющим людям эксперт посоветовала употреблять хлеб в количестве до 150 граммов (в день), желательно не вечером, отдавая предпочтение изделиям из цельнозерновой или ржаной муки.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, кому не следует употреблять напиток из чайного гриба

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