Хирург Умнов: водка провоцирует отмирание клеток поджелудочной железы

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водка

Хирург Александр Умнов: регулярно пьющие водку люди редко доживают до 50 лет.

Хирург Умнов рассказал, какие органы уничтожаются первыми при злоупотреблении водкой. По его словам, органом, который принимает на себя особенно тяжелый удар в этом случае, является поджелудочная железа.

«Водка в первую очередь уничтожает поджелудочную железу, печень, сердечно-сосудистую систему и мозг. Среди потенциальных заболеваний у любителей спиртного — панкреатит и сахарный диабет, а также пониженная эффективность печени», - заявил специалист.

Александр Умнов предупредил, что регулярный прием водки вызывает буквально уничтожение поджелудочной железы, провоцируя отмирание клеток. В печени из-за этого происходит жировое перерождение, последствием которого становится появление рубцов. Увеличение рубцовой ткани ведет к развитию печеночной энцефалопатии и цирроза.

Врач добавил, что под воздействием этанола также возникают нарушения сердечного ритма, повышается кровяное давление, происходят неблагоприятные процессы с головным мозгом. Одним из самых опасных осложнений водочного алкоголизма является повышенный риск рака.

«Водка провоцирует рак желудка, печени и пищевода», - предостерег хирург Умнов в беседе с NEWS.ru.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что не ощущающие дискомфортного похмелья люди бывают в большей мере склонны к алкоголизму.

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Александр Умнов
Александр Умнов
Здоровье
хирург, преподаватель медфака Государственного университета просвещения
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Теги : вред алкоголя, болезни органов, Александр Умнов
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