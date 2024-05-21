Хирург Умнов: водка провоцирует отмирание клеток поджелудочной железы

«Водка в первую очередь уничтожает поджелудочную железу, печень, сердечно-сосудистую систему и мозг. Среди потенциальных заболеваний у любителей спиртного — панкреатит и сахарный диабет, а также пониженная эффективность печени», - заявил специалист.

«Водка провоцирует рак желудка, печени и пищевода», - предостерег хирург Умнов в беседе с NEWS.ru

Хирург Умнов рассказал, какие органы уничтожаются первыми при злоупотреблении водкой. По его словам, органом, который принимает на себя особенно тяжелый удар в этом случае, является поджелудочная железа.Александр Умнов предупредил, что регулярный прием водки вызывает буквально уничтожение поджелудочной железы, провоцируя отмирание клеток. В печени из-за этого происходит жировое перерождение, последствием которого становится появление рубцов. Увеличение рубцовой ткани ведет к развитию печеночной энцефалопатии и цирроза.Врач добавил, что под воздействием этанола также возникают нарушения сердечного ритма, повышается кровяное давление, происходят неблагоприятные процессы с головным мозгом. Одним из самых опасных осложнений водочного алкоголизма является повышенный риск рака.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что не ощущающие дискомфортного похмелья люди бывают в большей мере склонны к алкоголизму

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