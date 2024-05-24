Врач Ноев: частое употребление сырников грозит инсультом и ожирением, нутрициолог Строков рассказал как сделать сыркники полезными и вкусными

«Сырники богаты животными жирами, содержащими холестерин низкой плотности, что может спровоцировать такие серьезные заболевания, как инсульты, инфаркты, и проблемы с кровеносными сосудами», — подчеркнула специалист.

"Чтобы сделать сырники более здоровыми и питательными, можно придерживаться правилам приготовления. Используйте обезжиренный или низкожирный творог вместо традиционного высокожирного. Это поможет снизить содержание насыщенных жиров и калорий в блюде. Вместо обычной муки можно использовать овсянку или цельнозерновую муку. Эти альтернативы богаты клетчаткой, витаминами и минералами, что делает сырники более питательными", - советует Строков.

"Экспериментируйте с различными рецептами и ингредиентами, чтобы создать сырники по вашему вкусу и предпочтениям, при этом сохраняя их питательные качества".

Ноев отметила, что долгое время считалось, будто сырники — это почти диетическое блюдо, однако их состав, включающий творог, муку и сахар, не соответствует современным представлениям о здоровом питании. Также вызывает опасения способ приготовления — жарка на сковороде с добавлением масла.Специалист отметила, что можно употреблять сырники, но не чаще, чем один-два раза в неделю. Она также советует приготовление сырников дома, предпочитая творог с низким содержанием жиров, заменяя сахар на фрукты и используя отруби вместо обычной муки.чем заменить сырники или сделать их более полезными.Нутрициолог также рекомендует снизить количество добавляемого сахара или вовсе заменить его на натуральные сладкие ингредиенты, такие как фрукты или мед. Это поможет уменьшить общее содержание сахара в блюде. Вместо жарки на сковороде с маслом можно запекать сырники в духовке или готовить на пару. Этот способ приготовления поможет уменьшить количество добавленных жиров и калорий.Обогатите сырники полезными ингредиентами, такими как орехи, ягоды или сухофрукты. Это придаст им дополнительный вкус и питательные свойства.Соблюдение этих рекомендаций поможет сделать сырники более здоровыми и подходящими для включения в разнообразное и питательное питание.Ранее МедикФорум писал о вреде водки для поджелудочной железы.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.