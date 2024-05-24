Врач Ноев: частое употребление сырников грозит инсультом и ожирением, нутрициолог Строков рассказал как сделать сыркники полезными и вкусными
Регулярное употребление сырников может не только способствовать развитию ожирения и диабета, но и увеличивать риск образования раковых опухолей. Об этом заявила врач-диетолог и гастроэнтеролог Александра Ноев в интервью для онлайн издания «Подмосковье сегодня».
«Сырники богаты животными жирами, содержащими холестерин низкой плотности, что может спровоцировать такие серьезные заболевания, как инсульты, инфаркты, и проблемы с кровеносными сосудами», — подчеркнула специалист.
Ноев отметила, что долгое время считалось, будто сырники — это почти диетическое блюдо, однако их состав, включающий творог, муку и сахар, не соответствует современным представлениям о здоровом питании. Также вызывает опасения способ приготовления — жарка на сковороде с добавлением масла.
Специалист отметила, что можно употреблять сырники, но не чаще, чем один-два раза в неделю. Она также советует приготовление сырников дома, предпочитая творог с низким содержанием жиров, заменяя сахар на фрукты и используя отруби вместо обычной муки.
Врач-нутрициолог Игорь Строков рассказал специально для МедикФорум, чем заменить сырники или сделать их более полезными.
"Чтобы сделать сырники более здоровыми и питательными, можно придерживаться правилам приготовления. Используйте обезжиренный или низкожирный творог вместо традиционного высокожирного. Это поможет снизить содержание насыщенных жиров и калорий в блюде. Вместо обычной муки можно использовать овсянку или цельнозерновую муку. Эти альтернативы богаты клетчаткой, витаминами и минералами, что делает сырники более питательными", - советует Строков.
Нутрициолог также рекомендует снизить количество добавляемого сахара или вовсе заменить его на натуральные сладкие ингредиенты, такие как фрукты или мед. Это поможет уменьшить общее содержание сахара в блюде. Вместо жарки на сковороде с маслом можно запекать сырники в духовке или готовить на пару. Этот способ приготовления поможет уменьшить количество добавленных жиров и калорий.
Обогатите сырники полезными ингредиентами, такими как орехи, ягоды или сухофрукты. Это придаст им дополнительный вкус и питательные свойства.
"Экспериментируйте с различными рецептами и ингредиентами, чтобы создать сырники по вашему вкусу и предпочтениям, при этом сохраняя их питательные качества".
Соблюдение этих рекомендаций поможет сделать сырники более здоровыми и подходящими для включения в разнообразное и питательное питание.
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