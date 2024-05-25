Врач Мокрышева: первый симптом проблем с щитовидкой — тревога, эндокринолог Гуреева назвала еще 5 психических признаков
25 мая отмечается в календаре как Всемирный день щитовидной железы. Эндокринолог Наталья Мокрышева рассказала, какой симптом одним из первых может свидетельствовать о снижении функции щитовидной железы.
Фактически, исследования показывают, что до 40% людей могут испытывать чувство тревожности в той или иной степени. По мнению медицинских специалистов, такое состояние может быть связано с дисбалансом гормонов, включая те, которые вырабатываются щитовидной железой, и их воздействием на центральную нервную систему.
Существуют данные, указывающие на то, что у людей с гипотиреозом часто наблюдаются симптомы клинической депрессии, раздражительности и чувства грусти, что может быть связано с недостаточным уровнем щитовидных гормонов.
Специалисты также отмечают, что недостаточно леченный гипотиреоз является фактором риска развития различных заболеваний, таких как зоб, сердечно-сосудистые проблемы, нарушения нервной системы, бесплодие и аномалии внутриутробного развития, сообщает издание "Аргументы и факты".
"Помимо чувства тревожности, при гипотиреозе могут наблюдаться и другие психические симптомы. Одним из наиболее распространенных психических симптомов при гипотиреозе является депрессия. Люди могут испытывать грусть, уныние, потерю интереса к повседневным делам и затруднения с концентрацией", - говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум.
Раздражительность: гипотиреоз может приводить к изменениям настроения, включая раздражительность, неспособность контролировать эмоции и более низкий порог терпения.
Память и концентрация: у некоторых людей с гипотиреозом наблюдается ухудшение памяти, затруднения с концентрацией и общим когнитивным функционированием.
Сонливость и усталость: постоянная усталость и сонливость могут также быть связаны с гипотиреозом. Люди могут испытывать трудности с пробуждением по утрам и чувствовать усталость даже после длительного сна.
Снижение интереса к активностям: люди с гипотиреозом могут терять интерес к активностям, которые им ранее нравились, и испытывать апатию к жизни в целом.
"Эти симптомы могут варьироваться в зависимости от степени тиреоидной дисфункции и индивидуальных особенностей каждого человека".
Если у вас есть подозрение на гипотиреоз или вы испытываете подобные симптомы, важно обратиться к врачу для диагностики и лечения.
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