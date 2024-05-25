Врач Слюняева: овсяная каша грозит проблемами с ЖКТ, гастроэнтеролог Алисова назвала самые безопасные каши для желудка

"Овсяные зерна способствуют снижению уровня холестерина и сахара в крови, а также обеспечивают хорошую работу кишечника, предотвращая поглощение вредных веществ, которые могут привести к сердечным заболеваниям и диабету", — отмечает врач.

"Для здоровья желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) особенно полезны некоторые каши. Важно помнить, что каждый организм индивидуален, и некоторые люди могут испытывать непереносимость к определенным продуктам. Поэтому рекомендуется обращаться к врачу или диетологу перед внесением значительных изменений в рацион питания", - говорит врач-гастроэнтеролог Александра Алисова специально для МедикФорум.



Рисовая каша





Рисовая каша легко усваивается и хорошо переносится организмом. Она богата углеводами, что обеспечивает энергию, и не содержит глютена, что делает ее хорошим выбором для людей с непереносимостью глютена или чувствительными ЖКТ.



Гречневая каша





Гречневая каша содержит много клетчатки, что способствует нормальной работе ЖКТ, и богата белком, что помогает восстановлению тканей и поддержанию мышечной массы.



Кукурузная каша





Кукурузная каша содержит большое количество клетчатки, что способствует нормальной перистальтике кишечника, и является хорошим источником витаминов группы В.



Перловая каша





Перловая каша имеет низкий гликемический индекс, что значит, что она усваивается медленно и помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови.