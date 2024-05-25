Врач Слюняева: овсяная каша грозит проблемами с ЖКТ, гастроэнтеролог Алисова назвала самые безопасные каши для желудка
Врач-гастроэнтеролог Наталья Слюняева поделилась своим мнением о том, почему не стоит злоупотреблять овсянкой.
Овсяная каша, безусловно, является полезным продуктом для организма благодаря своему богатому содержанию витаминов, клетчатки и легкоусвояемого белка, пишет «АиФ».
"Овсяные зерна способствуют снижению уровня холестерина и сахара в крови, а также обеспечивают хорошую работу кишечника, предотвращая поглощение вредных веществ, которые могут привести к сердечным заболеваниям и диабету", — отмечает врач.
Однако, даже в такой полезной каше есть свои недостатки. Например, она может способствовать развитию целиакии – заболевания, связанного с непереносимостью глютена. Переизбыток овсянки также может вызвать проблемы с желудочно-кишечным трактом и почками из-за содержания в ней протеинов.
Фитиновая кислота, также присутствующая в овсяной каше, может способствовать вымыванию кальция из костной ткани, что может привести к развитию остеопороза. В целом, такая каша является калорийным продуктом, и если вы стремитесь поддерживать весовой баланс в организме, то стоит контролировать ее потребление.
"Для здоровья желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) особенно полезны некоторые каши. Важно помнить, что каждый организм индивидуален, и некоторые люди могут испытывать непереносимость к определенным продуктам. Поэтому рекомендуется обращаться к врачу или диетологу перед внесением значительных изменений в рацион питания", - говорит врач-гастроэнтеролог Александра Алисова специально для МедикФорум.
Рисовая каша
Рисовая каша легко усваивается и хорошо переносится организмом. Она богата углеводами, что обеспечивает энергию, и не содержит глютена, что делает ее хорошим выбором для людей с непереносимостью глютена или чувствительными ЖКТ.
Гречневая каша
Гречневая каша содержит много клетчатки, что способствует нормальной работе ЖКТ, и богата белком, что помогает восстановлению тканей и поддержанию мышечной массы.
Кукурузная каша
Кукурузная каша содержит большое количество клетчатки, что способствует нормальной перистальтике кишечника, и является хорошим источником витаминов группы В.
Перловая каша
Перловая каша имеет низкий гликемический индекс, что значит, что она усваивается медленно и помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови.
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