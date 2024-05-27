Врач Пивоварова: жара опасна для людей с болезнями щитовидной железы

«Постарайтесь не выходить на солнце с 12:00 до 16:00. Купаться в открытых водоемах: озерах, реках, это касается и моря тоже, лучше до десяти утра и после пяти вечера. Взрослым людям не рекомендуется находиться в течение двух часов подряд. После полудня и до четырех вечера ограничьте физическую активность», - посоветовала Оксана Пивоварова в комментарии NEWS.ru

Врач Пивоварова напомнила, что жаркая погода может оказывать выраженное негативное действие на людей, имеющих хронические неинфекционные заболевания. В частности, сильный дискомфорт могут ощущать люди с болезнями щитовидной железы. Под влиянием повышенной температуры и солнечной активности может возникнуть избыточная выработка гормонов. При имеющемся тиреотоксикозе или гипертиреозе это приведет к возникновению учащенного сердцебиения, нервозности, эмоциональных проблем, бессонницы.В тех случаях, когда имеется гипотиреоз, на щитовидной железе могут возникать узлы – при их наличии также небезопасно находиться на жаре. В таких условиях возможен рост новых клеток и увеличение узлов.Также, по словам Пивоваровой, своим самочувствием в жару сильно рискуют люди с ожирением и люди, принимающие определенные группы лекарств (например, мочегонные). Врач констатировала, что самые жаркие часы дня им следует проводить в помещении.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что работа на дачном участке в положении вниз головой может иметь опасные последствия

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.