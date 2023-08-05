Врач Пивоварова: при гипертонии и болезнях щитовидной железы лучше не выходить из дома в жару

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жара

Врач-терапевт Оксана Пивоварова назвала хронические проблемы со здоровьем, имея которые люди подвергаются особенно сильному негативному влиянию жары.

При гипертонии и болезнях щитовидной железы лучше не выходить из дома в жару из-за риска возможных ухудшений – об этом врач Пономарева рассказала в беседе с NEWS.ru.

«В группе риска из-за аномальной жары находятся граждане любого возраста с гипертонией, ожирением, заболеваниями щитовидной железы, а также дети и пожилые люди», - поделилась медик.

Также, по словам Пономаревой, из-за слишком жаркой погоды могут ощущать упадок тонуса и плохое самочувствие люди, которые курят, злоупотребляют алкоголем или имеют склонность к ожирению. Медик добавила, что выходя на улицу в жару, взрослые люди не должны находиться под солнцем больше двух часов. Для детей это время – максимум час.

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Тем, кто вынужден выходить из дома в жару, терапевт посоветовала защищать голову от солнечного жара, носить панамы и шляпы.

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Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что кардиолог Хорошев посоветовал россиянам в сильную жару придерживаться определенных правил безопасности.

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Теги : жара, советы врачей, Оксана Пивоварова
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