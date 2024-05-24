Врач Ярыгина назвала опасные последствия работы вниз головой на дачном участке

«Длительная работа в огороде вниз головой повышает риск кровоизлияния в мозг, поскольку в таком положении происходит переполнение мозговых сосудов. Также при этом повышается риск сердечной недостаточности», - сообщила специалист « Известиям ».

«В согнутом положении тела уменьшается объем движений грудкой клетки при дыхании, из-за чего кровь меньше насыщается кислородом. Все это приводит к ухудшению самочувствия и увеличивает риски сердечно-сосудистых заболеваний. Это касается любой работы, при которой человек находится в наклоненном положении».

Врач Ярыгина предупредила россиян, что неумеренный трудовой энтузиазм на дачном участке может негативно сказаться на здоровье и состоянии человека. В частности, отметила специалист, опасными могут оказаться последствия работы вниз головой.Юлия Ярыгина отметила, что человеческий организм приспособлен к вертикальному положению головы и для этого в нем функционирует сложная система регуляции кровообращения. Положение вниз головой, сохраняемое долгое время, для него неестественно – в этом случае кровообращение тела нарушается, становится аномальным. Последствием такого изменения может стать ухудшение самочувствия в разных вариантах (например, возникает головокружение и головная боль).При некоторых хронических заболеваниях работа вниз головой на дачном участке категорически запрещена, подчеркнула невролог. Такой запрет прежде всего распространяется на людей с гипертонией и другими сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также с патологиями нервной системы. Кроме того, в наклонной позе не следует работать людям, у которых имеются межпозвонковые грыжи или часто болит голова.Ярыгина добавила, что у многих людей ухудшение самочувствие может вызывать согнутое положение тела, не обязательно в связи с работой на земле.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какими симптомами может проявляться тепловой удар

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