Кардиолог Поляева: холодная вода в жару может стать причиной проблем с сердцем

«Холодная вода может вызвать рефлекторное учащение сердечных сокращений, что может увеличить риск развития аритмий и других сердечных проблем», - заявила Поляева в комментарии « Газете.Ru ».

Холодная вода в жару может стать причиной проблем с сердцем, предупредила кардиолог Поляева. В частности, это может произойти во время купания разгоряченного человека в непрогретом водоеме.Врач объяснила, что при погружении нагревшегося на жаре тела в холодную воду происходит выброс в кровь адреналина – резкое повышение его уровня вызывает ответную реакцию, включая сужение и спазм сосудов. При этом рефлекторно увеличивается наполнение кровью внутренних органов и повышается нагрузка на них. Для сердца, ослабленного в силу возраста или имеющихся хронических нарушений такое повышение нагрузки может стать опасным.Медик отметила, что сердечникам в жару нужно избегать любого резкого охлаждения – не только купания в непрогретой воде, но также употребления холодных жидкостей и продуктов или перемещений с жаркой улицы в охлажденные кондиционером помещения.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что жарка погода оказывает по-особому вредное влияние на людей с нарушениями в состоянии щитовидной железы.

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