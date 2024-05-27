Кардиолог Поляева: холодная вода в жару может стать причиной проблем с сердцем

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кубики льда

Кардиолог Ирина Поляева: резкое охлаждение в жару может негативно влиять на сердце, это касается и купания в холодной воде.

Холодная вода в жару может стать причиной проблем с сердцем, предупредила кардиолог Поляева. В частности, это может произойти во время купания разгоряченного человека в непрогретом водоеме.

Врач объяснила, что при погружении нагревшегося на жаре тела в холодную воду происходит выброс в кровь адреналина – резкое повышение его уровня вызывает ответную реакцию, включая сужение и спазм сосудов. При этом рефлекторно увеличивается наполнение кровью внутренних органов и повышается нагрузка на них. Для сердца, ослабленного в силу возраста или имеющихся хронических нарушений такое повышение нагрузки может стать опасным.

«Холодная вода может вызвать рефлекторное учащение сердечных сокращений, что может увеличить риск развития аритмий и других сердечных проблем», - заявила Поляева в комментарии «Газете.Ru».

Медик отметила, что сердечникам в жару нужно избегать любого резкого охлаждения – не только купания в непрогретой воде, но также употребления холодных жидкостей и продуктов или перемещений с жаркой улицы в охлажденные кондиционером помещения.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что жарка погода оказывает по-особому вредное влияние на людей с нарушениями в состоянии щитовидной железы.

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Ирина Поляева
Ирина Поляева
Здоровье
врач-кардиолог
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Теги : жара, охлаждение, Ирина Поляева
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