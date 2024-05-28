Врач Гадзиян: отсутствие контроля над весом входит в число мешающих долго жить ошибок

«Отсутствие контроля над лишим весом – одна из самых главных ошибок. Ожирение провоцирует развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, с лишним весом растет и вероятность появления онкологии. Например, исследователи Гетеборгского университета пришли к выводу, что ожирение в 18-летнем возрасте увеличивает риск развития семнадцати видов рака в будущем», - сообщил врач в Telegram-канале.

«Неправильное, несбалансированное питание несвоевременное лечение хронических заболеваний, отсутствие устойчивости к стрессу и вредные привычки входят в список врагов здоровья. Исключив эти пункты из своего образа жизни, почти каждый из нас получит шанс дожить до 100 лет», - заключил врач.

Врач Гадзиян констатировал, что отсутствие контроля над весом входит в число мешающих долго жить ошибок. Медик обратил внимание на то, что с избытком массы тела тесно связана подверженность целому ряду заболеваний, что никак не способствует долголетию. Во многом проблемам с весом способствует малоподвижный образ жизни людей, считает Марк Гадзиян.Другой ошибкой, мешающей людям жить долго, является хронический недосып. Медик подчеркнул, что качественный сон важен для долголетия, поскольку в большой степени он обеспечивает здоровье головного мозга, его защиту от развития возрастного упадка и деменции.Также ошибкой Гадзиян назвал отказ людей придерживаться здорового питания, употребление вредных продуктов в виде чипсов, многочисленных жареных закусок и копченых колбасных изделий, содержащих канцерогены.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что люди с громким храпом подвергаются риску смерти во сне

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.