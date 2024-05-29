Кардиолог Акинина: молоко повышает уровень холестерина наряду с колбасой и сыром

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молоко

Врач-кардиолог Екатерина Акинина рассказала о продуктах, повышающих в организме уровень холестерина.

По словам кардиолога Акининой, холестерин как таковой необходим человеческому организму для осуществления разных функций. Однако если он усваивается в избытке, это чревато развитием серьезных проблем со здоровьем.

«Около четверти всего холестерина поступает с пищей, остальная часть вырабатывается в печени. Из кишечника всасывается не только поступивший с пищей, но и выработанный в печени – рацион влияет примерно на 10% концентрации холестерина», - сообщила Екатерина Акинина «Известиям».

Врач обратила внимание на то, что при некоторых хронических заболеваниях и нарушениях холестерин может провоцировать развитие опасных нарушений, включая формирование бляшек и атеросклероз, инфаркт и инсульт. В частности, это может происходить при имеющемся диабете, гипертонии, желчнокаменной болезни, воспалительных заболеваниях кишечника. Людям с такими патологиями рекомендуется обычно диетическое питание, ограничение холестерина.

Акинина привела обширный список продуктов, употребление которых должно быть умеренным, минимальным или совсем исключаться в тех случаях, когда речь идет о строгом контроле уровня холестерина. Медик отметила, что молоко повышает уровень холестерина наряду с колбасой и сыром. Кроме того, его значительному повышению способствуют мороженое, пирожные и выпечка, мясные субпродукты, сливки, маргарин и другие однозначно жирные маслянистые продукты.

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Екатерина Акинина
Екатерина Акинина
Здоровье
врач-кардиолог
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Теги : повышенный холестерин, вредные продукты, Екатерина Акинина
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