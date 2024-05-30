Тренер Идуш перечислила напитки, вредные в жару, диетолог Пономарева назвала продукты, которые помогут охладиться

"В жаркую погоду важно выбирать продукты, которые помогут поддерживать уровень гидратации, обеспечат легкость пищеварения и не перегрузят организм", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

Овощи и фрукты

"Огурцы низкокалорийны и содержат витамины K, C и различные минералы".

"Они также способствуют укреплению иммунной системы и освежают в жару".

"Они помогают поддерживать водный баланс и снабжают организм необходимыми питательными веществами".

Белковые продукты

Советы по питанию в жару

Избегайте тяжелой пищи : жирные и жареные продукты могут замедлить пищеварение и вызвать дискомфорт.

: жирные и жареные продукты могут замедлить пищеварение и вызвать дискомфорт. Регулярные приемы пищи : ешьте небольшими порциями каждые 3-4 часа, чтобы поддерживать уровень энергии и избежать перегрузки желудка.

: ешьте небольшими порциями каждые 3-4 часа, чтобы поддерживать уровень энергии и избежать перегрузки желудка. Следите за гидратацией: пейте воду регулярно, даже если не чувствуете жажды.

"Следование этим рекомендациям поможет поддерживать здоровье и ощущение легкости в жаркие дни", - утверждает Пономарева.

Иванна Идуш отметила, что в жару не стоит пить холодную или ледяную воду, так как она может активировать потоотделение, что увеличивает риск обезвоживания. Взамен тренер рекомендует пить теплую или слегка прохладную воду, которая лучше усваивается организмом.Кроме того, Идуш выделила пять напитков, от которых следует отказаться в жаркую погоду:Она подчеркнула, что эти напитки способствуют усилению обезвоживания.: содержит около 90% воды, что делает его отличным выбором для поддержания гидратации.Кроме того, арбуз богат витаминами A, C и антиоксидантами.: эти овощи также состоят в основном из воды и обладают освежающим эффектом.: апельсины, лимоны, лаймы и грейпфруты богаты витамином C и водой.: клубника, черника, малина и ежевика не только вкусные, но и полны антиоксидантов и витаминов.: этот овощ содержит много воды и клетчатки, что помогает поддерживать гидратацию и улучшать пищеварение.: куринная грудка, индейка и рыба — отличные источники белка, которые не перегружают организм. Рыба, такая как лосось или тунец, также богата омега-3 жирными кислотами, полезными для сердца.: йогурт, особенно греческий, является хорошим источником белка и пробиотиков, которые полезны для пищеварения. Кефир также полезен для поддержания здоровой микрофлоры кишечника.: они легко усваиваются и богаты белком. Омлеты с овощами или вареные яйца — хороший выбор для легкого и питательного приема пищи.Ранее МедикФорум писал о пользе жирной свинины.

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