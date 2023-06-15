Диетолог Алдонина: эти напитки могут вести к опасному обезвоживанию в жару

«В тяжелых случаях обезвоживание может вызывать серьезные нарушения в работе головного мозга, сердца и почек», - предупредила эксперт.

«Сочетание алкоголя и жары может быть очень опасным для организма, так как при этом тело особенно быстро подвергается обезвоживанию. Оно может начаться с чувства жажды, головокружения и усталости, но также может стать гораздо более серьезным состоянием и привести к спутанности сознания, судорогам», - проинформировала диетолог.

Многие люди недооценивают серьезность обезвоживания, – заявила диетолог Алдонина в беседе с «МедикФорум». По словам специалиста, высокая температура воздуха и чрезмерное потоотделение в жаркую погоду провоцируют обезвоживание, при котором обостряются проблемы запоров, усталости, головных болей, общего недомогания.Диетолог Мария Алдонина посоветовала в жаркую погоду тщательнее выбирать напитки – некоторые из них могут способствовать тому, что опасное обезвоживание в организме развивается значительно быстрее.Врач отметила, что большинство газированных напитков содержат в своем составе кофеин, который увеличивает выработку мочи и приводит к выводу большего количества воды из организма.Диетолог Алдонина констатировала, что практически любой алкогольный напиток стимулирует желание мочиться – так организм интенсивнее теряет влагу. Алкоголь подавляет выработку гормона вазопрессина, ответственного за реабсорбцию воды в организме, – это и побуждает чаще ходить в туалет.Еще один нежелательный источник жидкости в жару. Энергетические напитки наполнены сахаром, кофеином и другими химическими веществами, которые могут вызывать нежелательные реакции со стороны организма.Помимо воды, хорошим увлажняющим эффектом обладает молоко. Алдонина объяснила: в молоке есть жиры и белки, которые замедляют процесс опорожнения желудка – это позволяет процессу гидратации происходить в течение более длительного периода.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что воду опасно пить в слишком большом количестве – это вредит мозгу и другим органам.

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