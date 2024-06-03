Врач-дерматолог Андрян: нехватка качественного сна делает лицо отечным и пастозным

«Качество сна не менее важно, чем количество, поэтому работа по ночам и сон днем негативно скажутся на состоянии кожи. В том числе может появиться синева под глазами, лицо станет отечным и пастозным», - об этом Кнара Андрян рассказала в беседе с RT

«Многие проблемы со здоровьем и лишним весом можно решить качественным сном», - подчеркнула дерматолог.

Врач-дерматолог Андрян предупредила, что люди, которые на регулярной основе испытывают нехватку качественного сна, подвергаются ускоренному старению. Нехватка качественного сна делает лицо отечным и пастозным, а кожу – склонной к появлению прыщей, отметила специалист.Врач-дерматолог объяснила, что слишком поздние засыпания, ночная активность и отсутствие полноценного ночного сна повышают риски гормональных нарушений в организме, что и вызывает проблемы с кожей. В частности, недосып ведет к скрытому гипотиреозу, к отклонениям в утренней выработке гормонов щитовидной железы. По словам медика, гормоны железы напрямую влияют на производство кортизола, гормонов гипофиза, надпочечников. Дисбаланс одних влечет за собой дисбаланс других. Последствием этого становятся процессы, ухудшающие состояние кожи и делающие лицо отечным.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какая отечность может возникать независимо от количества выпиваемой воды.

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