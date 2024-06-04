WebMD: эти продукты отнимают здоровье быстрее колбасы, нутрициолог Строков призвал не вдаваться в крайности в питании

«Кетчуп, например, содержит четверть сахара – 4 грамма на столовую ложку», — предупреждают эксперты.

"Принцип питания 80/20, представляет собой подход к диете и здоровому образу жизни, который сочетает строгие ограничения с гибкостью и умеренностью. Основная идея этого принципа заключается в том, что 80% времени человек придерживается здорового и сбалансированного питания, а оставшиеся 20% времени позволяет себе небольшие отклонения от строгих правил", - говорит Строков.

Основные принципы питания 20 на 80

Преобладание полезных продуктов : основу рациона составляют овощи, фрукты, цельнозерновые продукты, нежирные источники белка (рыба, курица, бобовые), орехи и семена.

: основу рациона составляют овощи, фрукты, цельнозерновые продукты, нежирные источники белка (рыба, курица, бобовые), орехи и семена. Минимальная обработка пищи : продукты употребляются в максимально естественном виде, минимально обработанные и без добавленных сахаров или насыщенных жиров.

: продукты употребляются в максимально естественном виде, минимально обработанные и без добавленных сахаров или насыщенных жиров. Регулярное питание : важно питаться регулярно, избегая длительных перерывов между приемами пищи, что помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови и предотвращает переедание.

: важно питаться регулярно, избегая длительных перерывов между приемами пищи, что помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови и предотвращает переедание. Контроль порций: умеренные порции помогают избежать переедания и поддерживать оптимальный вес.

Любимые продукты : в этот период можно позволить себе те продукты, которые обычно исключены из здорового питания, например, десерты, фаст-фуд, алкогольные напитки.

: в этот период можно позволить себе те продукты, которые обычно исключены из здорового питания, например, десерты, фаст-фуд, алкогольные напитки. Отсутствие чувства вины : главное - наслаждаться любимыми блюдами без чувства вины, осознавая, что такие отклонения не составляют основу рациона.

: главное - наслаждаться любимыми блюдами без чувства вины, осознавая, что такие отклонения не составляют основу рациона. Разнообразие и умеренность: даже в рамках 20% стоит придерживаться умеренности и разнообразия, чтобы избежать негативного влияния на здоровье.

На самом деле такие йогурты содержат в три раза больше сахара, чем обычные, сообщает Pronews.gr. Специалисты рекомендуют для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и других недугов употреблять натуральный йогурт с добавлением свежих фруктов, ягод и орехов.Далее в списке находятся высококалорийные магазинные кетчуп и майонез, которые могут содержать несколько вредных ингредиентов. В их составе можно найти трансжиры, скрытый сахар, соль, консерванты и другие добавки, которые при чрезмерном потреблении могут нанести вред здоровью.Также стоит обращать внимание на состав готовых заправок для салатов. В них могут присутствовать вредные жиры и сахар. Некоторые заправки содержат ингредиенты, которые сложно даже произнести, отмечают специалисты. Безопаснее использовать растительное масло, например, оливковое.Колбасы и обработанное мясо также считаются вредными продуктами, так как их регулярное потребление связано с рисками для здоровья кишечника и желудка. В отличие от йогуртов с сомнительными добавками, колбасы не позиционируются как полезный продукт, и потребители обычно осознают связанные с ними риски., почему даже вредные продукты можно иногда включать в рацион.Ранее МедикФорум писал о вреде кетчупа.

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