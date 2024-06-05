Диетолог Кабанов назвал продукты, богатые цинком, диетолог Пономарева рассказала по каким признакам можно заподозрить дефицит

"Цинк — один из важнейших микроэлементов, необходимый для укрепления иммунной системы. Он помогает организму бороться с вирусами, что особенно актуально в период сезонных эпидемий. Цинк также важен для поддержания репродуктивной функции".

Бобовые культуры содержат много цинка. В 100 граммах фасоли, нута или чечевицы содержится почти треть суточной нормы цинка. Для лучшего усвоения рекомендуется замачивать бобовые перед приготовлением.

Регулярно включайте в рацион тыквенные семечки, орехи, шпинат и семечки подсолнуха. Эти продукты часто не получают должного внимания в повседневном питании.

Один желток яйца содержит треть суточной нормы цинка.

Темный шоколад и какао также являются источниками цинка, причем в натуральном шоколаде цинк сочетается с другими полезными минералами, такими как кальций, фосфор, магний, железо и витамины группы B.

Продукты, богатые витамином С (цитрусовые, киви, зеленый перец, помидоры), пребиотики (бананы, лук, чеснок) и белковые продукты (орехи, крупы, нежирное мясо, рыба) помогают организму эффективно усваивать цинк.

Следует избегать сочетания продуктов, богатых цинком, с молочными продуктами, кофе, чаем и алкоголем, так как они могут провоцировать дефицит цинка в организме.

"Дефицит цинка может проявляться различными симптомами, которые зачастую могут быть неспецифичными и разнообразными", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

Признаки, по которым можно заподозрить недостаток цинка

"Если вы заметили у себя или у своих близких несколько из этих симптомов, стоит обратиться к врачу для проведения необходимых анализов и диагностики. Специалист поможет определить, есть ли дефицит цинка, и при необходимости порекомендует соответствующую коррекцию рациона или назначит добавки цинка", - советует Пономарева.

Летние продукты не только доставляют удовольствие, но и богаты необходимыми витаминами и минералами. Кроме того, сезонные фрукты и овощи способствуют усвоению одного из важнейших микроэлементов — цинка.Цинк играет ключевую роль в поддержании иммунитета. О том, как правильно питаться и какие продукты выбирать для получения достаточного количества цинка, рассказал aif.ruСухость, шелушение, акне, экзема или дерматиты. Замедленное заживление ран.Частые простуды и инфекции. Длительное заживление простудных заболеваний.Выпадение волос, ломкость волос. Белые пятна на ногтях, ломкость и медленный рост ногтей.Потеря аппетита. Нарушение вкусовых ощущений и обоняния.У мужчин: снижение уровня тестостерона, проблемы с потенцией. У женщин: нерегулярные менструации, трудности с зачатием.Раздражительность, депрессия. Снижение когнитивных функций, ухудшение памяти и концентрации.Ранее МедикФорум писал о том, какое количество яиц можно употреблять пищу.

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