Кардиолог Корягина: пить воду в жару нужно независимо от чувства жажды

«Пейте больше, чем привыкли. Пейте, не дожидаясь чувства жажды. В особо жаркие дни имеет смысл пить по часам — используйте приложение, которое будет напоминать, делать несколько глотков каждый час», - поделилась кардиолог в соцсетях.

«Пожилым и людям с хроническими заболеваниями сердечной системы, которые постоянно принимают различные лекарства нужно как можно меньше находиться в жару на улице», - дополнила врач-кардиолог.

Кардиолог Корягина посоветовала россиянам помнить, что в жаркую погоду организм следует увлажнять на протяжении всего дня. Медик констатировала, что пить воду в жару при отсутствии специальных противопоказаний нужно независимо от чувства жажды.Корягина добавила, что в условиях жары нужно избегать напитков с кофеином или алкоголя, усиливающих эффект обезвоживания, с которым тесно связано развитие тромбоза. Также по этой причине в жару противопоказаны интенсивные физические нагрузки, занятия спортом – физическая активность должна быть умеренной, мягкой.Людям с сердечными заболеваниями в жару лучше консультироваться с лечащим врачом по поводу приема жидкости, подчеркнула эксперт.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что лекарства в жару могут менять свои свойства и становиться опасными для организма.

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