Кардиолог Корягина: пить воду в жару нужно независимо от чувства жажды

76 Фото: https://unsplash.com/photos/person-holding-clear-drinking-glass-PCpoG06fcUI
вода

Кардиолог Наталья Корягина: в жару организм нуждается в большем количестве воды.

Кардиолог Корягина посоветовала россиянам помнить, что в жаркую погоду организм следует увлажнять на протяжении всего дня. Медик констатировала, что пить воду в жару при отсутствии специальных противопоказаний нужно независимо от чувства жажды.

«Пейте больше, чем привыкли. Пейте, не дожидаясь чувства жажды. В особо жаркие дни имеет смысл пить по часам — используйте приложение, которое будет напоминать, делать несколько глотков каждый час», - поделилась кардиолог в соцсетях.

Корягина добавила, что в условиях жары нужно избегать напитков с кофеином или алкоголя, усиливающих эффект обезвоживания, с которым тесно связано развитие тромбоза. Также по этой причине в жару противопоказаны интенсивные физические нагрузки, занятия спортом – физическая активность должна быть умеренной, мягкой.

Людям с сердечными заболеваниями в жару лучше консультироваться с лечащим врачом по поводу приема жидкости, подчеркнула эксперт.

«Пожилым и людям с хроническими заболеваниями сердечной системы, которые постоянно принимают различные лекарства нужно как можно меньше находиться в жару на улице», - дополнила врач-кардиолог.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что лекарства в жару могут менять свои свойства и становиться опасными для организма.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Наталья Корягина
Наталья Корягина
Здоровье
врач-кардиолог
Читать MedikForum.ru в
Терапевт Корягина сообщила об опасности воды из пластиковой бутылки в жару
Врачи сообщили об особенностях питья в жару
Врач Платунова: люди с хроническими болезнями в жару входят в группу риска
Теги : жара, употребление воды, Наталья Корягина
ОСН: йогурт или белое мясо можно съесть на ночь без риска для фигуры
Кардиолог Корягина: пить воду в жару нужно независимо от чувства жажды
Терапевт Романенко: лекарства в жару меняют свойства и могут быть опасны для организма