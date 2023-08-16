Врач Платунова: люди с хроническими болезнями в жару входят в группу риска

«Жара в первую очередь особенно опасна для детей, пожилых людей, людей с хроническими заболеваниями, особенно сердечно-сосудистой системы: гипертоническая болезнь, инсульты, инфаркты в анамнезе или высокие их риски», - поделилась врач с RT.

«Я бы не рекомендовала выходить с 10:30 утра и до 17:00 -18:00», - уточнила кардиолог.

Некоторые люди обладают повышенной чувствительностью к негативному действию жары на организм. В жаркую погоду их состояние может ухудшаться до критического. Врач Платунова сообщила в интервью, что в такую группу риска в жару входят люди с хроническими болезнями.Медик посоветовала названным группам не выходить на улицу в наиболее жаркие часы дня.Платунова добавила, что в жару взрослым людям следует контролировать давление и пульс, при их неблагополучных изменениях следует обращаться к врачу. Кроме того, очень важно пить достаточно воды.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что создаваемый кондиционером перепад температуры в жару грозит инфарктом.

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