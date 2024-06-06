Терапевт Романенко: лекарства в жару меняют свойства и могут быть опасны для организма

«Под воздействием высокий температуры лекарства могут изменить химические свойства. Если забыть препараты в бардачке машины, то после этого применять их уже не стоит. В жару следует убирать в холодильник или в прохладное место практически все препараты», - об этом Романенко рассказала радио Sputnik

Терапевт Романенко предупредила в интервью, что некоторые лекарства могут быт особенно восприимчивыми к действию жары. Из-за высокой температуры воздуха могут изменяться химические свойства медикаментов.Специалист отметила, что правильным решением в жару будет поместить все используемые лекарства в прохладное место, в тот же холодильник.Врач добавила, что лекарства, которые принимаются в условиях жары, способны усиливать фоточувствительность кожи, которая начинает хуже реагировать на ультрафиолет. Такой эффект возможен после приема антибиотиков, нестероидных противовоспалительных и гормональных препаратов, противогрибковых лекарств или препаратов, кардиологического назначения. Людям, которые проходят лекарственные курсы, нужно избегать нахождения на солнце, в противном случае повышается риск фотодерматозов, зуда, высыпаний.Также Романенко обратила внимание на то, что некоторые препараты обладают мочегонным действием и усиливают потерю влаги, что в жару может быть опасным для организма, вести к тромбозу. Проявляя осторожность, нужно внимательно изучать инструкции лекарств и консультироваться с врачом по поводу особеенностей их приема.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что некоторые люди в жару подвергаются риску возникновения особенно опасных нарушений.

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