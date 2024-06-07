Врач Шишонин: низкий холестерин может привести к онкологии, кардиолог Варфоломеев объяснил, когда хоелстерин имеет смысл снижать лекарствами

«Мне непонятно, почему ученые назвали липопротеины «злодеями». Да, они переносят холестерин, но именно туда, где он необходим. Без него новые клетки не могут образовываться», - заявил Шишонин изданию "Доктор Питер".

"Людям, у которых уже диагностированы сердечно-сосудистые заболевания, такие как ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда или инсульт, врачи обычно назначают статины или другие гиполипидемические препараты для снижения риска повторных сердечных событий", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.

Семейная гиперхолестеринемия

Диабет

Неэффективность изменения образа жизни

"Важно отметить, что решение о начале медикаментозного лечения для снижения уровня холестерина должно приниматься врачом на основе индивидуальной оценки состояния пациента, его истории болезни и риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Самолечение недопустимо, так как лекарства для снижения холестерина могут иметь побочные эффекты и противопоказания", - подчеркивает Варфоломеев.

Шишонин выразил удивление по поводу непрофессионального подхода некоторых врачей, которые во всех проблемах обвиняют холестерин.На самом деле, без него организм не может нормально функционировать. Холестерин является важным компонентом клеточных мембран. Клетки состоят из жиров, которые можно сравнить с цементом, а холестерин действует как арматура, удерживая их. Печень использует холестерин для производства желчи, а также он необходим для синтеза половых гормонов.Шишонин подчеркнул, что холестерин не следует считать жиром. В крови его транспортируют липопротеины. Хиломикроны переносят его из кишечника в печень, откуда он распределяется по сосудам. Все излишки возвращаются обратно в печень.Шишонин отметил, что низкий холестерин чреват развитием онкологии, так как подавляет противоонкологический иммунитет.Это наследственное состояние, при котором уровень холестерина в крови значительно повышен с рождения. В таких случаях изменение образа жизни обычно недостаточно для контроля уровня холестерина, и необходимы лекарства.У людей с диабетом повышен риск сердечно-сосудистых заболеваний. Если у пациента с диабетом уровень LDL-холестерина превышает рекомендуемые значения, врач может назначить препараты для его снижения.Если попытки изменить диету, увеличить физическую активность и другие меры по улучшению образа жизни не приводят к значительному снижению уровня холестерина, врач может назначить медикаменты для достижения целевых уровней.Ранее МедикФорум писал о том, как похудеть без подсчета калорий.

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