Эндокринолог Павлова: мороженое летом может усиливать запах пота от тела

«Вместе с потом тело покидают углеводы. К такому поту присоединиться бактериальная флора, обитающая на поверхности тела. Если в поту человека есть сахар, то он отлично подкормит бактерии, и как результат их активной жизнедеятельности появятся запахи», - об этом Павлова рассказала в беседе с радио Sputnik

«Чем больше вес у человека, тем хуже пот. Его еще и больше, потому что человек переносит тяжелое тело, больше усилий прикладывает», – отметила специалист.

Эндокринолог Павлова рассказала о продуктах, которые могут усиливать неприятный запах пота от тела, как и стимулировать сам процесс потоотделения. Говоря о таких продуктах, она отметила, что летом главное его лакомство, мороженое, может оказаться тем самым продуктом из числа провокаторов потливости.Таким образом, не только мороженое, но и другие сладкие молочные продукты и сладости усиливают запах пота, а помимо них – выдержанные сыры, специи, копчености, кофе, а также продукты глубокой переработки, содержащие искусственные добавки.Павлова добавила, что избыточная масса тела является одним из факторов обильной потливости и неприятного «аромата» пота.Также врач обратила внимание на то, что изменение в запахе пота может также оказаться симптомом нарушения гормонального фона или заболевания. Если человек ведет привычный образ жизни, но его пот стал слишком резким для обоняния, или начал обильно возникать по ночам, то необходимо обратиться к медицинскому специалисту и сообщить об этом.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач Евгений Белоусов рассказал о полезных и вредных свойствах пива для организма

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