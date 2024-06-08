Врач Банини: заболевание печени может протекать незаметно, гепатолог Южнова назвала скрытые признаки, что печень нездорова

"Болезни печени часто развиваются медленно и могут оставаться незамеченными до поздних стадий. Однако существуют скрытые и неявные признаки, которые могут указывать на проблемы с этим жизненно важным органом", - говорит врач-гепатолог Алла Южнова специально для МедикФорум.

Отеки нижних конечностей

Изменения в моче и стуле

Беспричинное головокружение и помутнение сознания

"Нарушения функции печени могут привести к накоплению токсинов в крови, что может вызывать головокружение, спутанность сознания и даже энцефалопатию".

Проблемы с кожей

"Мелкие красные точки на коже, которые не исчезают при надавливании, могут быть признаком заболеваний печени".

Усталость и слабость

Потеря аппетита и изменение веса

Боли в правом верхнем квадранте живота

"Боль или дискомфорт в правом верхнем квадранте живота могут указывать на воспаление или увеличение печени".

Даже серьезные нарушения в работе печени могут оставаться незамеченными, отметил доцент Йельской медицинской школы и врач-гепатолог Бубу Банини.Это связано с тем, что печень, выполняющая функцию фильтрации крови, почти не имеет чувствительных нервных окончаний.Проблемы с печенью на ранних стадиях можно выявить по непрямым признакам.Наиболее часто встречающиеся из них включают: изменение цвета кожи или глазных белков, отеки нижних конечностей, внезапные головокружения и помутнение сознания, а также потемнение мочи. Если вы заметили у себя эти симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом.Печень играет ключевую роль в регуляции жидкости в организме. Проблемы с печенью могут привести к скоплению жидкости в ногах.Моча темного цвета может быть признаком высокого уровня билирубина. Изменение цвета стула, особенно светлый или глинообразный стул, может указывать на проблемы с желчными путями.Хронический зуд кожи без видимых причин может быть связан с накоплением желчных солей.Постоянная усталость и слабость могут быть связаны с нарушениями в работе печени.Проблемы с печенью могут вызывать потерю аппетита и непреднамеренное снижение веса.Ранее МедикФорум писал о том, как похудеть без подсчета калорий.

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