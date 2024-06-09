Врач Ли: назвала ключевые симптомы рака кишечника, онколог Воробьев рассказал кто в группе риске

"Рак кишечника (колоректальный рак) может затронуть людей разного возраста и образа жизни, но есть определенные группы, которые находятся в более высоком риске развития этого заболевания", - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

Возраст

Наследственность и генетика

Личные медицинские факторы

"Наличие полипов в толстой или прямой кишке, особенно если они аденоматозные или серрейные, также увеличивает риск".

Диета и образ жизни

"Питание с высоким содержанием красного и переработанного мяса и низким содержанием клетчатки может увеличить риск развития рака кишечника".

Диабет

История радиационной терапии

"Если у вас есть один или несколько из этих факторов риска, важно обсудить с врачом возможность проведения регулярных скрининговых обследований, таких как колоноскопия, которые могут помочь в раннем выявлении и предотвращении развития рака кишечника".

Доктор Ли отметила, что ряд симптомов рака кишечника может появиться на более поздних стадиях заболевания. Однако, некоторые признаки проявляются уже на начальных этапах его развития. На первой стадии рак кишечника часто не вызывает симптомов, уточнила доктор.На более поздних стадиях могут возникнуть такие симптомы, как кровь в кале, кровотечение из прямой кишки, изменения привычек опорожнения кишечника, такие как диарея или запор, а также боли в нижней части живота. Вовремя выявив эти негативные признаки, можно значительно увеличить шансы на успешное лечение этого вида рака, заключила Ли.Воробьев назвал основные факторы риска и группы людей, которые находятся в зоне повышенного риска:Люди старше 50 лет находятся в группе повышенного риска. Большинство случаев рака кишечника диагностируется у людей этой возрастной категории.Наличие семейного анамнеза колоректального рака или аденоматозных полипов увеличивает риск. Определенные генетические заболевания, такие как семейный аденоматозный полипоз и синдром Линча, также увеличивают вероятность развития рака кишечника.Люди, у которых ранее были диагностированы воспалительные заболевания кишечника, такие как язвенный колит или болезнь Крона, находятся в группе риска.Малоподвижный образ жизни и ожирение также являются факторами риска. Курение и чрезмерное употребление алкоголя увеличивают вероятность развития рака.Люди с диабетом второго типа имеют повышенный риск развития колоректального рака.Люди, получавшие лучевую терапию брюшной полости для лечения других видов рака, могут иметь повышенный риск развития колоректального рака.Ранее МедикФорум писал о продуктах с хорошими и плохими жирами.

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