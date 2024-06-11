Врач Исакова: односторонняя боль в груди может указывать на рак, онколог Воробьев назвал неочевидные признаки опухоли в молочной железе

«Ациклическая масталгия – это боль в молочной железе, не связанная с менструальным циклом или гормональными изменениями», – пояснила Исакова.

"Рак груди часто проявляется через неочевидные признаки, которые могут быть легко упущены. Важно быть внимательными к изменениям в организме, так как раннее обнаружение болезни значительно увеличивает шансы на успешное лечение", - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

"Это могут быть покраснение, уплотнение, ямочки или высыпания. Кожа может выглядеть как апельсиновая корка из-за отека тканей".

"Иногда они могут быть единственным симптомом на ранних стадиях".

"Если вы заметили какие-либо из этих признаков, важно не откладывать визит к врачу. Ранняя диагностика играет ключевую роль в успешном лечении рака груди", - говорит Воробьев.

Наиболее распространенной является циклическая масталгия, связанная с менструальным циклом. Этот тип боли обычно возникает двусторонне во второй половине цикла, непосредственно перед менструацией. Симптомы включают отечность, нагрубание и повышенную чувствительность молочных желез.Причины могут варьироваться от доброкачественных образований, таких как кисты, до приема оральных контрацептивов, мастита (инфекционно-воспалительного заболевания груди), большого размера молочных желез, травм или ранее перенесенных операций на груди.Ациклическая масталгия чаще проявляется односторонне, локализуясь в определенной области молочной железы, но может быть и двусторонней, например, при большом размере груди. Для диагностики ациклической масталгии используются УЗИ или маммография, а лечение подбирается в зависимости от конкретной причины боли.Воробьев назвал несколько таких признаков:Незначительные изменения кожи груди могут указывать на рак.Втянутый или изменивший форму сосок может быть признаком рака груди. Также стоит обратить внимание на выделения из соска, особенно если они кровянистые или прозрачные.Хотя боль не является общим симптомом рака груди, непривычные боли или дискомфорт в груди или подмышке могут быть признаком проблемы.Увеличенные лимфатические узлы в подмышечной области или вокруг ключицы могут указывать на распространение рака.Внезапное изменение размера или формы одной из грудей, асимметрия или несимметричное движение груди могут быть признаками заболевания.Появление уплотнений, утолщений или узелков в груди может быть признаком рака. Эти изменения могут быть как на ощупь, так и визуально заметны.Внезапная и необъяснимая потеря веса может быть индикатором различных типов рака, включая рак груди.Постоянное чувство усталости, которое не проходит даже после отдыха, может быть симптомом рака.Необычные изменения контура груди, такие как вмятины или выемки, могут указывать на наличие опухоли.Ранее МедикФорум писал о пользе куркумы.

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