Врач Шульга рассказала как правильно есть мороженое, чтобы не подорвать здоровье ЖКТ, врач Алисова рассказала кому лучше отказаться от лакомства

"Мороженое может быть вредно для желудка и кишечника по нескольким причинам. Мороженое содержит значительное количество сахара, что может вызвать резкие скачки уровня глюкозы в крови. У людей с диабетом или преддиабетом это может усугубить состояние и привести к серьезным осложнениям. Кроме того, избыточное потребление сахара способствует развитию кариеса и ожирения", - говорит врач-гастроэнтеролог Александра Алисова специально для МедикФорум.

"Мороженое содержит лактозу. Люди с лактазной недостаточностью (непереносимостью лактозы) могут испытывать дискомфорт, вздутие живота, диарею и другие желудочно-кишечные проблемы после употребления мороженого".

Она подчеркнула, что мороженое содержит высокое количество сахара, поэтому его не рекомендуется употреблять диабетикам и людям с преддиабетом.Кроме того, из-за высокой калорийности мороженого, его чрезмерное потребление может привести к набору лишнего веса. Шульга также затронула вопрос о том, как правильно есть мороженое: лизать или откусывать.По ее словам, пищеварительная система лучше справляется с продуктами, находящимися при комнатной температуре, поэтому слишком холодная пища может вызвать стресс для организма. В связи с этим, предпочтительнее лизать мороженое, а не откусывать его.Особое внимание следует уделить детям: им рекомендуется давать немного подтаявшее мороженое, чтобы избежать негативного воздействия на их желудочно-кишечный тракт.Калорийность мороженого может способствовать набору лишнего веса, особенно если оно потребляется регулярно в больших количествах. Лишний вес, в свою очередь, увеличивает риск развития заболеваний сердца, диабета и других хронических болезней.Очень холодная пища может вызвать стресс для пищеварительной системы, особенно если её потреблять в большом количестве или быстро. Это может привести к спазмам желудка и дискомфорту.Мороженое промышленного производства часто содержит различные добавки, консерванты, искусственные красители и ароматизаторы, которые могут быть вредны для здоровья, особенно для людей с чувствительным желудком или пищевыми аллергиями, -Ранее МедикФорум писал о пользе куркумы.

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