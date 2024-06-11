Врач Шульга рассказала как правильно есть мороженое, чтобы не подорвать здоровье ЖКТ, врач Алисова рассказала кому лучше отказаться от лакомства

0 Фото: https://unsplash.com/photos/variety-of-ice-creams-Wpg3Qm0zaGk
Врач Шульга рассказала как правильно есть мороженое, чтобы не подорвать здоровье ЖКТ, врач Алисова рассказала кому лучше отказаться от лакомства


Гастроэнтеролог Наталья Шульга предупредила жителей Тулы о потенциальных рисках для здоровья, связанных с чрезмерным потреблением мороженого, несмотря на его популярность, сообщает «ТСН 24».


Она подчеркнула, что мороженое содержит высокое количество сахара, поэтому его не рекомендуется употреблять диабетикам и людям с преддиабетом.

Кроме того, из-за высокой калорийности мороженого, его чрезмерное потребление может привести к набору лишнего веса. Шульга также затронула вопрос о том, как правильно есть мороженое: лизать или откусывать.

По ее словам, пищеварительная система лучше справляется с продуктами, находящимися при комнатной температуре, поэтому слишком холодная пища может вызвать стресс для организма. В связи с этим, предпочтительнее лизать мороженое, а не откусывать его.

Особое внимание следует уделить детям: им рекомендуется давать немного подтаявшее мороженое, чтобы избежать негативного воздействия на их желудочно-кишечный тракт.

"Мороженое может быть вредно для желудка и кишечника по нескольким причинам. Мороженое содержит значительное количество сахара, что может вызвать резкие скачки уровня глюкозы в крови. У людей с диабетом или преддиабетом это может усугубить состояние и привести к серьезным осложнениям. Кроме того, избыточное потребление сахара способствует развитию кариеса и ожирения", - говорит врач-гастроэнтеролог Александра Алисова специально для МедикФорум.

Калорийность мороженого может способствовать набору лишнего веса, особенно если оно потребляется регулярно в больших количествах. Лишний вес, в свою очередь, увеличивает риск развития заболеваний сердца, диабета и других хронических болезней.

"Мороженое содержит лактозу. Люди с лактазной недостаточностью (непереносимостью лактозы) могут испытывать дискомфорт, вздутие живота, диарею и другие желудочно-кишечные проблемы после употребления мороженого".

Холодная температура

Очень холодная пища может вызвать стресс для пищеварительной системы, особенно если её потреблять в большом количестве или быстро. Это может привести к спазмам желудка и дискомфорту.

Добавки и консерванты

Мороженое промышленного производства часто содержит различные добавки, консерванты, искусственные красители и ароматизаторы, которые могут быть вредны для здоровья, особенно для людей с чувствительным желудком или пищевыми аллергиями, - говорит Алисова.


Ранее МедикФорум писал о пользе куркумы.


Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Читать MedikForum.ru в
Врач Мещерякова: мороженое в жару может привести к ангине и другим болезням горла
Врач рассказала, кому не стоит есть мороженое
Мороженое: есть или не есть?
Теги : советы врачей, вред мороженого, вредные продукты