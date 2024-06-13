Врач Калашников: постоянный дискомфорт в лор-органах может указывать на рак носоглотки

«Люди часто не реагируют на симптомы рака носоглотки, списывая их на другие заболевания. Многие из них обращаются к врачу, когда заболевание достигло третьей стадии развития с метастазами», - сказал Александр Калашников.

«Развитию опухоли могут сопутствовать ощущение инородного тела, ощущение комка в горле, трудности с носовым дыханием или глотанием, боль», - назвал врач проявления такого дискомфорта.

Врач Калашников предупредил, что рак носоглотки является злокачественным заболеванием, которому присуще быстрое развитие и распространение в другие ткани – активное метастазирование в его случае наблюдается даже при небольших опухолях. Данный рак часто обнаруживается на поздней стадии, отметил медик в комментарии порталу « Доктор Питер ».Оториноларинголог сообщил, что указывать на рак носоглотки может постоянный дискомфорт в лор-органах, включая пазухи носа и его полости, глотку, гортань, уши.Кроме того, при раке носоглотки голос может стать осипшим и учащаются носовые кровотечения.Врач Калашников добавил, что особенно высокому риску злокачественного заболевания подвергаются курильщики – до 80 процентов случаев его возникновения тесно связаны с влиянием на ткань ротоглотки курения.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что рак почки превратился в «мужское» заболевания – сильный пол заболевает им гораздо чаще женщин

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