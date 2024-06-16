Врач Шишонин рассказал почему холестерин играет ключевую роль для здоровья, кардиолог Варфоломеев избыток становится вредным
Вопреки распространенному мнению о вреде холестерина, российский кардиолог и мировой эксперт в области гипертонии и заболеваний позвоночника Александр Шишонин подчеркнул, что холестерин абсолютно необходим организму. Об этом сообщает портал Actualnews.org.
Шишонин объяснил, что холестерин является фундаментом клеточных мембран, обеспечивая их структурную целостность и выступая в роли "связующего вещества". Кроме того, печень использует холестерин для синтеза желчи и гормонов.
"Считать холестерин просто жиром – это неверно. В крови холестерин транспортируется с помощью липопротеинов и перемещается между кишечником и печенью. Излишки холестерина возвращаются в печень для дальнейшего использования", — отметил Шишонин.
Он также подчеркнул, что низкий уровень холестерина может повышать риск развития онкологических заболеваний, поскольку холестерин важен для адекватного противоракового иммунного ответа.
Врач-кардиолог призвал осторожно подходить к снижению уровня холестерина, подчеркивая, что любые решения о лечении должны приниматься только квалифицированным специалистом после индивидуального обследования пациента. Самолечение может привести к серьезным и необратимым последствиям.
"Известные на сегодняшний день нормы холестерина (от 3,3 до 5,5 ммоль/л) являются неадекватными. Эти стандарты были разработаны на основе исследований среди людей до 40 лет, когда ученые связывали высокий уровень холестерина с риском сердечного приступа. Позднейшие исследования показали, что причиной сердечных приступов является сильный стресс, а не высокий уровень холестерина", — заключил Шишонин.
Врач-кардиолог Олег Варфоломеев рассказал специально для МедикФорум, когда высокий холестерине становится проблемой для здоровья.
"Холестерин становится проблемой для здоровья, когда его уровень в крови значительно превышает норму, особенно в отношении липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), которые известны как "плохой" холестерин".
ЛПНП-холестерин откладывается на стенках артерий, образуя бляшки. Это вызывает сужение и затвердение артерий, что затрудняет кровоток и может привести к обструкции сосудов. Повышенный уровень ЛПНП-холестерина увеличивает риск сердечных заболеваний, включая ишемическую болезнь сердца, инфаркт миокарда и инсульт.
Основные факторы, способствующие повышению уровня холестерина
- Нездоровое питание: диета с высоким содержанием насыщенных жиров, трансжиров и холестерина.
- Низкая физическая активность: недостаток физической активности может привести к увеличению уровня ЛПНП-холестерина и снижению уровня липопротеинов высокой плотности (ЛПВП), или "хорошего" холестерина.
- Ожирение: избыточный вес часто ассоциируется с более высоким уровнем ЛПНП-холестерина и более низким уровнем ЛПВП-холестерина.
- Курение: курение повреждает стенки кровеносных сосудов и снижает уровень ЛПВП-холестерина.
- Генетика: некоторые люди наследуют склонность к высокому уровню холестерина.
"Контроль уровня холестерина включает здоровое питание, регулярные физические упражнения, отказ от курения и, при необходимости, медикаментозное лечение, назначенное врачом", - говорит Варфоломеев.
Ранее МедикФорум писал о связи холестерина и тревожности.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Оставить комментарий