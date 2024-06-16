Врач Шишонин рассказал почему холестерин играет ключевую роль для здоровья, кардиолог Варфоломеев избыток становится вредным

"Считать холестерин просто жиром – это неверно. В крови холестерин транспортируется с помощью липопротеинов и перемещается между кишечником и печенью. Излишки холестерина возвращаются в печень для дальнейшего использования", — отметил Шишонин.

"Известные на сегодняшний день нормы холестерина (от 3,3 до 5,5 ммоль/л) являются неадекватными. Эти стандарты были разработаны на основе исследований среди людей до 40 лет, когда ученые связывали высокий уровень холестерина с риском сердечного приступа. Позднейшие исследования показали, что причиной сердечных приступов является сильный стресс, а не высокий уровень холестерина", — заключил Шишонин.

"Холестерин становится проблемой для здоровья, когда его уровень в крови значительно превышает норму, особенно в отношении липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), которые известны как "плохой" холестерин".

Основные факторы, способствующие повышению уровня холестерина

Нездоровое питание : диета с высоким содержанием насыщенных жиров, трансжиров и холестерина.

: диета с высоким содержанием насыщенных жиров, трансжиров и холестерина. Низкая физическая активность : недостаток физической активности может привести к увеличению уровня ЛПНП-холестерина и снижению уровня липопротеинов высокой плотности (ЛПВП), или "хорошего" холестерина.

: недостаток физической активности может привести к увеличению уровня ЛПНП-холестерина и снижению уровня липопротеинов высокой плотности (ЛПВП), или "хорошего" холестерина. Ожирение : избыточный вес часто ассоциируется с более высоким уровнем ЛПНП-холестерина и более низким уровнем ЛПВП-холестерина.

: избыточный вес часто ассоциируется с более высоким уровнем ЛПНП-холестерина и более низким уровнем ЛПВП-холестерина. Курение : курение повреждает стенки кровеносных сосудов и снижает уровень ЛПВП-холестерина.

: курение повреждает стенки кровеносных сосудов и снижает уровень ЛПВП-холестерина. Генетика: некоторые люди наследуют склонность к высокому уровню холестерина.

"Контроль уровня холестерина включает здоровое питание, регулярные физические упражнения, отказ от курения и, при необходимости, медикаментозное лечение, назначенное врачом", - говорит Варфоломеев.

Шишонин объяснил, что холестерин является фундаментом клеточных мембран, обеспечивая их структурную целостность и выступая в роли "связующего вещества". Кроме того, печень использует холестерин для синтеза желчи и гормонов.Он также подчеркнул, что низкий уровень холестерина может повышать риск развития онкологических заболеваний, поскольку холестерин важен для адекватного противоракового иммунного ответа.Врач-кардиолог призвал осторожно подходить к снижению уровня холестерина, подчеркивая, что любые решения о лечении должны приниматься только квалифицированным специалистом после индивидуального обследования пациента. Самолечение может привести к серьезным и необратимым последствиям.когда высокий холестерине становится проблемой для здоровья.ЛПНП-холестерин откладывается на стенках артерий, образуя бляшки. Это вызывает сужение и затвердение артерий, что затрудняет кровоток и может привести к обструкции сосудов. Повышенный уровень ЛПНП-холестерина увеличивает риск сердечных заболеваний, включая ишемическую болезнь сердца, инфаркт миокарда и инсульт.Ранее МедикФорум писал о связи холестерина и тревожности.

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