«Для здоровой старости необходимо соблюдать четыре правила: ежегодно вакцинироваться, создавать когнитивный резерв, заниматься спортом и компенсировать утраченные функции», - заявил Кирилл Прощаев в комментарии « Газете.Ru ».

«Если какая-то функция теряется, нужно ее своевременно компенсировать. Например, если в силу разных причин с возрастом снижается слух, то необходимо слухопротезирование. Это очень важно, так как из-за потери слуха возрастает риск депрессии и деменции», – предупредил врач.

Гериатр Прощаев назвал четыре ключевых правила для обеспечения здоровой старости. Специалист пояснил, что понятие здорового старения с точки зрения медицины предполагает сохранение с возрастом большинства функций организма.Гериатр добавил, что для профилактики патологического старения на протяжении всей жизни важно формировать когнитивный резерв в виде образования, обучения всему новому. Профессор Прощаев констатировал: учиться нужно на протяжении всей жизни.Врач обратил внимание на то, что физиологическое старение тела сопровождается саркопенией – процессом потери мышечной массы и мышечных функций. Замедлить её развитие можно, занимаясь спортом и укрепляя мышцы.Что касается вакцинации, эксперт посоветовал выполнять необходимые прививки в течение всей жизни – это эффективно защищает от инфекций, с которыми тесно связан риск воспаления, рака и деменции.Также гериатр Прощаев напомнил, что одним из ключевых правил здоровой старости является компенсация ухудшающихся функций организма.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач-невролог, вице-президент РАН Михаил Пирадов назвал два доступных и работающих метода , защищающих от активного старения.

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