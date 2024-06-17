Врач Гаджигороева: вред ежедневного мытья головы для волос – это миф

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мытье волос

Врач Аида Гаджигороева: иногда волосы просто необходимо мыть ежедневно.

Врач Гаджигороева заявила, что вред ежедневного мытья головы для волос – это миф.

«Ежедневное мытье головы не вредит волосам.  Утверждения о том, что мытье головы на ежедневной основе вредит волосам и провоцирует их быстрое загрязнение – это распространенное заблуждение», - сообщила специалист на съемках программы «О самом главном».

Аида Гаджигороева уточнила: то, насколько часто нужно мыть голову, зависит от типа волос. Обладатели нормальных волос могут делать это два-три раза в неделю. В тех случаях, когда наличествует жирный тип волос, не получится обойтись даже мытьем через день – такие волосы требуют ежедневного мытья.

Если человека беспокоит избыточная жирность волос, это следует обсудить с врачом. Тип волос часто является генетически обусловленной особенностью, но иногда повышенная жирность может вызываться другими факторами. В их числе – гормональные нарушения, кожные заболевания (экзема, псориаз, себорейный дерматит), а также допускаемые при уходе за волосами ошибки (например, чрезмерное использование различных средств, избыточное тепло, слишком тугое затягивание и так далее).

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему волосы могут становиться слишком жирными.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Аида Гаджигороева
Аида Гаджигороева
Здоровье
врач-дерматолог, трихолог, доктор медицинских наук
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Теги : мытье головы, польза и вред, Аида Гаджигороева
Врач Гаджигороева: вред ежедневного мытья головы для волос – это миф
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