Врач Гаджигороева: вред ежедневного мытья головы для волос – это миф

«Ежедневное мытье головы не вредит волосам. Утверждения о том, что мытье головы на ежедневной основе вредит волосам и провоцирует их быстрое загрязнение – это распространенное заблуждение», - сообщила специалист на съемках программы «О самом главном».

Врач Гаджигороева заявила, что вред ежедневного мытья головы для волос – это миф.Аида Гаджигороева уточнила: то, насколько часто нужно мыть голову, зависит от типа волос. Обладатели нормальных волос могут делать это два-три раза в неделю. В тех случаях, когда наличествует жирный тип волос, не получится обойтись даже мытьем через день – такие волосы требуют ежедневного мытья.Если человека беспокоит избыточная жирность волос, это следует обсудить с врачом. Тип волос часто является генетически обусловленной особенностью, но иногда повышенная жирность может вызываться другими факторами. В их числе – гормональные нарушения, кожные заболевания (экзема, псориаз, себорейный дерматит), а также допускаемые при уходе за волосами ошибки (например, чрезмерное использование различных средств, избыточное тепло, слишком тугое затягивание и так далее).Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему волосы могут становиться слишком жирными

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