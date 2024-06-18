Врач Малышева: красный перец снижает давление, терапевт Андреева назвала еще 10 продуктов для профилактики гипертонии

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Врач Малышева: красный перец снижает давление, терапевт Андреева назвала еще 10 продуктов для профилактики гипертонии


Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева вместе с врачом-кардиологом Германом Гандельманом в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале заявили, что употребление перца может уменьшить риск развития рака простаты и снизить уровень артериального давления.


Выпуск передачи, где обсуждались полезные свойства перца, доступен на сайте телеканала.


Специалисты пояснили, что перец содержит капсаицин, алкалоид, который в различных видах стручкового перца Capsicum, таких как перец овощной, составляет около 0,03%. Капсаицин обладает сосудорасширяющим действием, что способствует снижению артериального давления при умеренном употреблении.

«Это действие очевидно: когда мы едим перец, наше лицо краснеет из-за расширенных сосудов», — пояснила Малышева. «Кроме того, капсаицин борется с онкологическими заболеваниями, включая рак предстательной железы у мужчин», — добавил Гандельман.

Также отметили, что перцовые пластыри, содержащие капсаицин, эффективно используются для снятия болевых симптомов.

Врач-терапевт Ирина Андреева рассказала специально для МедикФорум, посоветовала еще 10 продуктов, которые помогут снизить давление.

"Снижение артериального давления является важным аспектом поддержания здоровья сердца и сосудистой системы. Помимо медицинских препаратов, диета играет ключевую роль в регулировании давления. Некоторые продукты могут помочь в этом, благодаря своим уникальным питательным свойствам. Включение их в ежедневный рацион может способствовать естественному снижению артериального давления и улучшению общего состояния здоровья", - говорит Андреева.


Листовые зелёные овощи: шпинат, капуста, салат и другие зелёные овощи богаты калием, который помогает выводить натрий из организма и улучшает кровообращение.

Ягоды: черника, клубника и малина содержат флавоноиды, которые способствуют снижению артериального давления и улучшению здоровья сосудов.

Свёкла: свекольный сок и свёкла содержат нитраты, которые помогают расширять кровеносные сосуды и улучшать кровообращение.

Овёс: овсянка и другие цельные злаки содержат клетчатку, которая помогает снизить уровень холестерина и улучшить работу сердечно-сосудистой системы.

Жирная рыба: лосось, скумбрия и тунец богаты омега-3 жирными кислотами, которые снижают воспаление и способствуют улучшению сердечного здоровья.

Бананы: богаты калием, который помогает балансировать уровень натрия и снижает давление.

Чеснок: содержит соединения, такие как аллицин, которые способствуют расслаблению сосудов и снижению артериального давления.

Орехи и семена: миндаль, грецкие орехи и льняные семена богаты магнием и омега-3 жирными кислотами, которые полезны для сердца.

Темный шоколад: содержит флавоноиды, которые помогают улучшать сосудистую функцию и снижать артериальное давление.

Оливковое масло: богато антиоксидантами и мононенасыщенными жирами, которые улучшают здоровье сосудов.

Гранатовый сок: содержит антиоксиданты, которые помогают улучшать кровообращение и снижать давление.


"Эти продукты могут быть частью сбалансированной диеты для поддержания здоровья сердца и снижения артериального давления", - говорит Андреева.


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