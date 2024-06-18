Врач Малышева: красный перец снижает давление, терапевт Андреева назвала еще 10 продуктов для профилактики гипертонии

«Это действие очевидно: когда мы едим перец, наше лицо краснеет из-за расширенных сосудов», — пояснила Малышева. «Кроме того, капсаицин борется с онкологическими заболеваниями, включая рак предстательной железы у мужчин», — добавил Гандельман.

"Снижение артериального давления является важным аспектом поддержания здоровья сердца и сосудистой системы. Помимо медицинских препаратов, диета играет ключевую роль в регулировании давления. Некоторые продукты могут помочь в этом, благодаря своим уникальным питательным свойствам. Включение их в ежедневный рацион может способствовать естественному снижению артериального давления и улучшению общего состояния здоровья", - говорит Андреева.

"Эти продукты могут быть частью сбалансированной диеты для поддержания здоровья сердца и снижения артериального давления", - говорит Андреева.

Выпуск передачи, где обсуждались полезные свойства перца, доступен на сайте телеканала.Специалисты пояснили, что перец содержит капсаицин, алкалоид, который в различных видах стручкового перца Capsicum, таких как перец овощной, составляет около 0,03%. Капсаицин обладает сосудорасширяющим действием, что способствует снижению артериального давления при умеренном употреблении.Также отметили, что перцовые пластыри, содержащие капсаицин, эффективно используются для снятия болевых симптомов.посоветовала еще 10 продуктов, которые помогут снизить давление.: шпинат, капуста, салат и другие зелёные овощи богаты калием, который помогает выводить натрий из организма и улучшает кровообращение.: черника, клубника и малина содержат флавоноиды, которые способствуют снижению артериального давления и улучшению здоровья сосудов.: свекольный сок и свёкла содержат нитраты, которые помогают расширять кровеносные сосуды и улучшать кровообращение.: овсянка и другие цельные злаки содержат клетчатку, которая помогает снизить уровень холестерина и улучшить работу сердечно-сосудистой системы.: лосось, скумбрия и тунец богаты омега-3 жирными кислотами, которые снижают воспаление и способствуют улучшению сердечного здоровья.: богаты калием, который помогает балансировать уровень натрия и снижает давление.: содержит соединения, такие как аллицин, которые способствуют расслаблению сосудов и снижению артериального давления.: миндаль, грецкие орехи и льняные семена богаты магнием и омега-3 жирными кислотами, которые полезны для сердца.: содержит флавоноиды, которые помогают улучшать сосудистую функцию и снижать артериальное давление.: богато антиоксидантами и мононенасыщенными жирами, которые улучшают здоровье сосудов.: содержит антиоксиданты, которые помогают улучшать кровообращение и снижать давление.Ранее МедикФорум писал о вреде бананов.

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