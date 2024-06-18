Врач Гинзбург перечислил напитки, которые продлят жизнь и здоровье, нутрициолог Строков назвал 4 напитка, которые серьезно вредят организму

852 Фото: https://unsplash.com/photos/photo-of-mug-with-hot-choco-RtHw0PWCLhw
Врач Гинзбург перечислил напитки, которые продлят жизнь и здоровье, нутрициолог Строков назвал 4 напитка, которые серьезно вредят организму


Кофе в умеренных количествах может оказывать положительное влияние на здоровье, заявил врач-диетолог Михаил Гинзбург. В интервью для «Вечерней Москвы» он также назвал другие напитки, способствующие долголетию.


Гинзбург подчеркнул, что какао обладает антиоксидантными свойствами, которые замедляют процесс старения. Для людей с заболеваниями сердца он рекомендовал зеленый чай, который благодаря полифенолам поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы.

«Стоит заменить все напитки с добавленным сахаром, такие как газировки, фруктовые соки и алкоголь, на какао, чай, кофе или морсы», — посоветовал диетолог.

Гинзбург также отметил пользу травяных чаев с мятой или мелиссой для укрепления иммунитета и поддержания общего тонуса организма.

Ягодные морсы без сахара, по его словам, являются отличным источником витаминов и могут стать полезной альтернативой другим напиткам.

"Многие популярные напитки могут нанести вред организму при регулярном или чрезмерном употреблении. Газированные напитки, энергетики, сладкие фруктовые соки, алкоголь, сладкие чаи и кофе, спортивные напитки, молочные коктейли и напитки с искусственными подсластителями – все они могут способствовать развитию различных заболеваний, таких как ожирение, диабет, сердечно-сосудистые заболевания", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

Газированные напитки


Одним из самых вредных напитков считаются газированные напитки с высоким содержанием сахара. В одной банке газировки может содержаться до 10 чайных ложек сахара, что превышает рекомендованное дневное потребление. Высокое содержание сахара вызывает резкие скачки уровня глюкозы в крови, что может привести к инсулинорезистентности и развитию метаболического синдрома.

Энергетические напитки


Энергетические напитки содержат высокие дозы кофеина, сахара и других стимуляторов, таких как таурин и гуарана. Эти ингредиенты могут вызвать повышение артериального давления, учащенное сердцебиение и нервозность.

"Постоянное употребление энергетиков увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний и может привести к серьезным проблемам со здоровьем, включая сердечные аритмии и даже внезапную остановку сердца".

Молочные коктейли


Молочные коктейли, особенно те, которые продаются в фаст-фудах, содержат большое количество сахара, жиров и калорий. Эти напитки могут способствовать быстрому увеличению веса и повышению уровня холестерина, что увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, молочные коктейли часто содержат искусственные ароматизаторы и добавки, которые могут быть вредны для здоровья.

Напитки с искусственными подсластителями


Напитки с искусственными подсластителями, такие как диетические газировки, часто рассматриваются как более здоровая альтернатива обычным газировкам.

"Исследования показывают, что они могут иметь негативные последствия для здоровья. Некоторые исследования связывают искусственные подсластители с нарушениями обмена веществ, увеличением веса и повышенным риском диабета 2 типа".


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