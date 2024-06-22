Врач Редина: кофеин является одним из продуктов – провокаторов аритмии

«Кофеин и любые напитки, в которых он содержится, активируют сердце и ускоряют его работу. Если злоупотреблять крепким чаем или кофе, а также другими кофеиносодержащими напитками, то болезнь может усилиться. У тех, у кого недуг еще себя не проявил, он может дебютировать», - поделилась диетолог Ольга Редина с «Вечерней Москвой».

Врач Редина посоветовала россиянам контролировать количество кофеина в своем дневном рационе. Медик предупредила, что кофеин является одним из продуктов – провокаторов аритмии, которая под его воздействием обостряется или манифестирует.Врач добавила, что ускорять частоту сердечных сокращений, провоцируя аритмию, могут также энергетические и спиртосодержащие напитки. Редина уточнила, что при имеющихся заболеваниях сердечно-сосудистой системы сердце становится особенно чувствительным к опьянению и начинает работать в ускоренном темпе. При такой аритмии, быстро возникающей у сердечников в случае опьянения, резко повышается артериальное давление – последствием этого могут стать опасные нарушения, вплоть до инфаркта и инсульта.Также в числе продуктов – провокаторов аритмии специалист назвала теобромин и фенилэтиламин, которыми, например, богат шоколад. Если после его употребления начинает ощущаться сердцебиения, от продукта лучше отказаться.Помимо этого, опасной в плане риска аритмии может быть пища, насыщенная жиром и приправами. При заболеваниях сердечно-сосудистой системы такая еда может усугубить ситуацию, предостерегла диетолог.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что для защиты от болезней сердца полезно употреблять семена льна

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.