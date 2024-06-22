Врач Кабанов призвал избегать летом мороженого, нутрициолог Строков рассказал какие десерты полезно есть в жару

"Летом, когда хочется побаловать себя чем-то сладким и освежающим, можно выбрать полезные сладости, которые не только вкусны, но и полезны для здоровья", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

"Летом можно наслаждаться арбузами, дынями, клубникой, черникой, малиной, вишней и многими другими сезонными плодами. Они не только вкусны, но и помогают поддерживать водный баланс организма благодаря высокому содержанию воды".

"Например, замороженные виноград или банановые ломтики могут стать отличной альтернативой мороженому".

"Это не только вкусно, но и полезно для пищеварения благодаря пробиотикам, содержащимся в этих молочных продуктах".

"Попробуйте сочетать его с кусочками свежих фруктов, таких как клубника или апельсин".

По мнению специалиста, самой вредной сладостью является лимонад. В одной банке объемом 330 мл содержится столько сахара, сколько составляет суточная норма для взрослого человека. Для таких напитков вообще нет безопасной дозы употребления, и они негативно влияют на здоровье желудочно-кишечного тракта.Кабанов также подчеркнул, что мороженое, помимо сахара, содержит молочные продукты, которые сами по себе не вредны. Однако мороженое – это сладкий десерт, который превышает рекомендованные нормы потребления сахара. К тому же в нем много насыщенных жиров.В качестве альтернативы традиционному мороженому диетолог предложил мороженое с растительными жирами и сахарозаменителями. А любителям газированных напитков он посоветовал обратить внимание на лимонады с натуральным соком и сниженным содержанием сахара.Фрукты и ягоды – отличный источник витаминов, минералов и антиоксидантов.Можно приготовить замороженные лакомства, такие как замороженные ягоды, фрукты или даже фруктовые пюре.Натуральный йогурт или кефир можно смешать с свежими ягодами или фруктами.Приготовленные из свежих фруктов и овощей смузи – это питательный и освежающий напиток. Можно добавить немного греческого йогурта или овсяного молока для кремовой текстуры. Попробуйте сочетания, такие как клубника и банан, манго и ананас, шпинат и яблоко.Темный шоколад, особенно с высоким содержанием какао (70% и выше), может быть полезен в умеренных количествах.Эти полезные сладости помогут вам насладиться летом без вреда для здоровья. Они насыщены витаминами и минералами, способствуют поддержанию энергетического баланса и помогают оставаться в форме.Ранее МедикФорум писал о вреде лимонада.

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