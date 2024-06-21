Врач Мескина назвала простой способ защитить себя от заболевания холерой

«Чтобы не заболеть холерой, необходимо мыть руки – при каждом удобном случае, как можно чаще. Это самое главное», - сказала специалист в комментарии NEWS.ru

Диарея (иногда с кровью и слизью);

Резкое недомогание очень сильная слабость;

Рвота;

Лихорадка;

Боль и спазмы в животе.

Врач Мескина назвала простой способ защитить себя от заболевания холеройЕлена Мескина добавила, что во избежание заболевания холерой важно употреблять только бутилированную воду и в общем не использовать воду из неизвестных источников, для каких угодно нужд. Помимо этого, не следует купаться в неизвестных водоемах.Холера – это острая инфекция, распространяемая бактериями Vibrio cholerae, которые встречаются преимущественно в грязной воде. Болезнь, возникающая в результате отравления организма их токсинами способна привести к летальному исходу из-за вызываемого обезвоживания. Симптомы холеры схожи с проявлениями пищевого отравления или желудочного гриппа.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как отличить ботулизм от пищевого отравления

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