Врач Мескина назвала простой способ защитить себя от заболевания холерой
Врач-инфекционист Елена Мескина: один из самых простых способов уберечься от холеры – чаще мыть руки.
Врач Мескина назвала простой способ защитить себя от заболевания холерой
«Чтобы не заболеть холерой, необходимо мыть руки – при каждом удобном случае, как можно чаще. Это самое главное», - сказала специалист в комментарии NEWS.ru.
Елена Мескина добавила, что во избежание заболевания холерой важно употреблять только бутилированную воду и в общем не использовать воду из неизвестных источников, для каких угодно нужд. Помимо этого, не следует купаться в неизвестных водоемах.
Холера – это острая инфекция, распространяемая бактериями Vibrio cholerae, которые встречаются преимущественно в грязной воде. Болезнь, возникающая в результате отравления организма их токсинами способна привести к летальному исходу из-за вызываемого обезвоживания. Симптомы холеры схожи с проявлениями пищевого отравления или желудочного гриппа.
- Диарея (иногда с кровью и слизью);
- Резкое недомогание очень сильная слабость;
- Рвота;
- Лихорадка;
- Боль и спазмы в животе.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Елена Мескина
Здоровье
врач-инфекционист
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