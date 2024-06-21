Врач Мескина назвала простой способ защитить себя от заболевания холерой

266 Фото: https://unsplash.com/photos/person-in-grey-t-shirt-washing-hands-O2jdGcXmgAw
мытье рук

Врач-инфекционист Елена Мескина: один из самых простых способов уберечься от холеры – чаще мыть руки.

Врач Мескина назвала простой способ защитить себя от заболевания холерой

«Чтобы не заболеть холерой, необходимо мыть руки – при каждом удобном случае, как можно чаще. Это самое главное», - сказала специалист в комментарии NEWS.ru.

Елена Мескина добавила, что во избежание заболевания холерой важно употреблять только бутилированную воду и в общем не использовать воду из неизвестных источников, для каких угодно нужд. Помимо этого, не следует купаться в неизвестных водоемах.

Холера –  это острая инфекция, распространяемая бактериями Vibrio cholerae, которые встречаются преимущественно в грязной воде. Болезнь, возникающая в результате отравления организма их токсинами способна привести к летальному исходу из-за вызываемого обезвоживания. Симптомы холеры схожи с проявлениями пищевого отравления или желудочного гриппа.
  • Диарея (иногда с кровью и слизью);
  • Резкое недомогание очень сильная слабость;
  • Рвота;
  • Лихорадка;
  • Боль и спазмы в животе.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как отличить ботулизм от пищевого отравления.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Елена Мескина
Елена Мескина
Здоровье
врач-инфекционист
Читать MedikForum.ru в
Бактерии кефира оказались сильнее холеры
Врач Мескина: осенью следует проверить уровни инсулина и магния
В Судане от холеры умерло пять человек
Теги : холера, защита от болезней, Елена Мескина