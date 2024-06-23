Врач Саламатина: средиземноморская диета снижает риск смерти на треть, врач Котельницкий рекомендовал добавить спорт и уменьшить стресс

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Врач Саламатина: средиземноморская диета снижает риск смерти на треть, врач Котельницкий рекомендовал добавить спорт и уменьшить стресс


Эффективность средиземноморской диеты в снижении смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и других причин подтверждена научными исследованиями.


Рассказала об этом в интервью «Газете.Ru» врач-кардиолог и терапевт Людмила Саламатина, специалист по функциональной диагностике Клиники инфекционных заболеваний «ЦентрПлюс» ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора и доктор медицинских наук.

Саламатина объяснила, что термин «средиземноморская диета» был введён американскими диетологами Анселем и Маргарет Кейс. В 1950-х годах они систематизировали правила питания жителей Италии, Испании и Греции, которые отличались низкой распространённостью сердечно-сосудистых заболеваний и низким уровнем смертности, особенно в Греции.

Основные принципы средиземноморской диеты включают высокое потребление фруктов, овощей, бобовых, цельнозерновых продуктов, рыбы и оливкового масла, умеренное употребление алкоголя и минимальное потребление красного мяса, молочных продуктов и насыщенных жиров.

Дальнейшие исследования показали, что соблюдение средиземноморской диеты, обогащённой орехами, в течение пяти лет снижало риск атеросклероза на 28%, а при использовании оливкового масла первого отжима — на 31%. Кроме того, приверженность этой диете не только сокращает риск сердечно-сосудистых заболеваний и смертности на 10%, но и снижает общую смертность на 8%.

Средиземноморская диета является эффективным способом предотвращения сердечно-сосудистых заболеваний и улучшения общего состояния здоровья, что подтверждают многочисленные исследования и наблюдения.

"Кроме средиземноморской диеты, существует множество других методов, которые способствуют снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний, атеросклероза и продлению жизни. Физическая активность играет ключевую роль в поддержании здоровья сердца", - говорит врач-нутрициолог Никита Котельницкий специально для МедикФорум.

Регулярные физические нагрузки, такие как ходьба, бег, плавание или занятия в спортзале, улучшают кровообращение, снижают уровень «плохого» холестерина и помогают поддерживать нормальный вес.

Здоровый образ жизни также включает отказ от курения и умеренное потребление алкоголя. Курение является одним из главных факторов риска для сердечно-сосудистых заболеваний, так как оно повреждает сосуды и способствует образованию бляшек.

Управление стрессом также важно для поддержания здоровья сердца. Хронический стресс приводит к повышению уровня кортизола и адреналина, что повышает артериальное давление и увеличивает риск сердечных заболеваний.

"Практики релаксации, такие как медитация, йога и глубокое дыхание, могут помочь снизить уровень стресса".


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