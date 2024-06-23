Врач Саламатина: средиземноморская диета снижает риск смерти на треть, врач Котельницкий рекомендовал добавить спорт и уменьшить стресс

"Кроме средиземноморской диеты, существует множество других методов, которые способствуют снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний, атеросклероза и продлению жизни. Физическая активность играет ключевую роль в поддержании здоровья сердца", - говорит врач-нутрициолог Никита Котельницкий специально для МедикФорум.

"Практики релаксации, такие как медитация, йога и глубокое дыхание, могут помочь снизить уровень стресса".

Рассказала об этомврач-кардиолог и терапевтспециалист по функциональной диагностике Клиники инфекционных заболеваний «ЦентрПлюс» ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора и доктор медицинских наук.Саламатина объяснила, что термин «средиземноморская диета» был введён американскими диетологами Анселем и Маргарет Кейс. В 1950-х годах они систематизировали правила питания жителей Италии, Испании и Греции, которые отличались низкой распространённостью сердечно-сосудистых заболеваний и низким уровнем смертности, особенно в Греции.Основные принципы средиземноморской диеты включаютумеренное употребление алкоголя и минимальное потребление красного мяса, молочных продуктов и насыщенных жиров.Дальнейшие исследования показали, что соблюдение средиземноморской диеты, обогащённойв течение пяти лет снижало риск атеросклероза на 28%, а при использовании оливкового масла первого отжима — на 31%. Кроме того, приверженность этой диете не только сокращает риск сердечно-сосудистых заболеваний и смертности на 10%, но и снижает общую смертность на 8%.Средиземноморская диета является эффективным способом предотвращения сердечно-сосудистых заболеваний и улучшения общего состояния здоровья, что подтверждают многочисленные исследования и наблюдения.Регулярные физические нагрузки, такие какулучшают кровообращение, снижают уровень «плохого» холестерина и помогают поддерживать нормальный вес.также включает отказКурение является одним из главных факторов риска для сердечно-сосудистых заболеваний, так как оно повреждает сосуды и способствует образованию бляшек.также важно для поддержания здоровья сердца.что повышает артериальное давление и увеличивает риск сердечных заболеваний.Ранее МедикФорум писал вреде лимонада летом.

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