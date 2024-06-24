«Ночной отдых необходим для поддержания иммунной системы и гормонального баланса. Организм во время сна вырабатывает гормоны, регулирующие аппетит, обмен веществ и другие функции. Недостаток сна может стать причиной набора лишнего веса», - предупредила врач.

«Спать нужно на удобном матрасе в прохладной и темной комнате, не следует пить тонизирующих напитков перед сном, а также необходимо отказаться от использования гаджетов вечером», - назвала медик другие условия качественного сна.

Врач Чехоева назвала бесплатный способ улучшить здоровье в виде сна в Telegram-канале. Специалист заявила, что человек, который регулярно спит достаточное количество времени, может рассчитывать на хорошее состояние головного мозга и иммунитета. По словам Чехоевой, данный эффект связан с тем, что во время сна организм осуществляет процессы восстановления своих поврежденных клеток, тканей и мышц.Диана Чехоева добавила, что благодаря качественному сну снижается риск сердечно-сосудистых заболеваний, включая гипертонию и инсульт. Кроме того, возможность высыпаться обеспечивает человеку крепкое психическое здоровье и высокоинтенсивные когнитивные функции. При недостатке сна усиливается подверженность стрессу, депрессии, избыточной раздражительности, проблемам с памятью и концентрацией внимания.Врач подчеркнула, что качество сна тесно связано с режимом — ложиться вечером в постель следует в одно время и вставать утром тоже нужно в одно время, даже по выходнымРанее портал MedikForum.ru писал о том, что сомнолог Елена Царева назвала крепкий сон достаточной продолжительности эффективным для похудения

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