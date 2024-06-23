Сомнолог Царева: похудеть за счет сна действительно возможно

«Чтобы сбросить вес, спать следует в соотвтетствии с индивидуальной нормой, но не менее четырех часов. Также необходимо уделять внимание качеству сна», - поделилась Царева с радио « Говорит Москва ».

Сомнолог Царева подтвердила в интервью, что похудеть за счет сна действительно возможно. Важное условие: сон человека должен быть в достаточной мере продолжительным.Специалист отметила, что во время сна организм вырабатывает гормоны (например, тестостерон и соматотропный гормон), которые активизируют процессы переработки жира в энергию и его расщепление на воду. Благодаря этому за ночь сна можно похудеть на 1-1,5 кг, констатировала сомнолог.Царева подчеркнула, что качество сна тоже имеет значение – человек должен проводить достаточно времени в состоянии фазы глубокого сна. Именно при этом условии происходит полноценная выработка гормонов, стимулирующих жиросжигание и способствующих похудению.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что избыток жировой ткани негативно влияет на головной мозг , стимулируя в организме развитие воспаления.

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