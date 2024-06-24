Диетолог Червони перечислила продукты, вызывающие усталость, нутрициолог Строков рассказал как почувствовать себя энергичным

продукты из переработанного зерна (белый хлеб, белые макароны и белый рис), которым не хватает клетчатки и питательных веществ, содержащихся в цельнозерновых аналогах;

сладкие угощения, такие как печенье, торты и другая выпечка;

хлопья с добавлением сахара;

сладкие газированные напитки и другие подслащенные напитки;

йогурт с добавлением фруктовых подсластителей;

конфеты и закуски.

"Чтобы поддерживать высокий уровень энергии и работоспособность, важно выбирать продукты, которые обеспечивают организм длительным и устойчивым источником энергии", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

"В них также содержится калий, который помогает поддерживать нормальный уровень электролитов в организме".

"Миндаль, грецкие орехи, семена чиа и льняные семена богаты полезными жирами, белком и клетчаткой. Эти продукты обеспечивают длительное ощущение сытости и стабильный уровень энергии".

"Выбирая эти продукты, можно поддерживать высокий уровень энергии и работоспособность на протяжении всего дня", - говорит врач-нутрициолог.

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