Вирусолог Вострухов: летом легко заразиться ротавирусом не через продукты питания
Ротавирус в отличие от отравления часто заражает людей не через продукты питания, напоминают медики.
Вирусолог Вострухов посоветовал россиянам проявлять летом бдительность и помнить о риске заражений. Он отметил, что в летний сезон легко заразиться ротавирусом не через продукты питания. В частности, распространению вируса способствует недостаточно тщательное мытье рук после прикосновения ими к зараженным поверхностям.
Также Сергей Вострухов обратил внимание на то, что заразиться ротавирусом можно во время купания.
«Во время купания в местах массового отдыха вне зависимости от того, является ли водоем проточным или застойным, надо соблюдать осторожность, так как достаточно попадания в рот небольшого количества воды с ротавирусом, чтобы обеспечить начало его размножения в организме и заболевание», - предостерег эксперт в комментарии РИАМО.
В целом, подчеркнул врач, случаи заражения ротавирусом летом связаны с тем, что теряют бдительность и перестают следить за соблюдением санитарных норм.
Что еще может поспособствовать заражению этой инфекцией:
- Употребление фастфуда из сомнительных заведений;
- Недостаточно тщательное мытье овощей и фруктов;
- Употребление некачественной молочной продукции.
- Употребление некачественной воды.
Как защититься от ротавируса. Врач-вирусолог подчеркнул, что лучший метод защиты – это прививка.
«Вакцины против ротавирусной инфекции доступны, и вакцинация от нее может быть проведена в любом лечебном учреждении под наблюдением специалистов — применение вакцин в домашних условиях строго запрещено»,- уточнил Сергей Вострухов.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что опасными последствиями ротавируса могут быть кома и смерть человека.
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Сергей Вострухов
Здоровье
вирусолог, химик-технолог
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