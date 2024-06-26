Вирусолог Вострухов: летом легко заразиться ротавирусом не через продукты питания

127 Фото: https://ru.freepik.com/free-photo/sick-woman-with-hands-stomach-suffering-from-intense-pain_4167105.htm#query=abdominal%20pain&position=15&from_view=search&track=ais
боль в животе

Ротавирус в отличие от отравления часто заражает людей не через продукты питания, напоминают медики.

Вирусолог Вострухов посоветовал россиянам проявлять летом бдительность и помнить о риске заражений. Он отметил, что в летний сезон легко заразиться ротавирусом не через продукты питания. В частности, распространению вируса способствует недостаточно тщательное мытье рук после прикосновения ими к зараженным поверхностям.

Также Сергей Вострухов обратил внимание на то, что заразиться ротавирусом можно во время купания.

«Во время купания в местах массового отдыха вне зависимости от того, является ли водоем проточным или застойным, надо соблюдать осторожность, так как достаточно попадания в рот небольшого количества воды с ротавирусом, чтобы обеспечить начало его размножения в организме и заболевание», - предостерег эксперт в комментарии РИАМО.

В целом, подчеркнул врач, случаи заражения ротавирусом летом связаны с тем, что теряют бдительность и перестают следить за соблюдением санитарных норм.

Что еще может поспособствовать заражению этой инфекцией:
  • Употребление фастфуда из сомнительных заведений;
  • Недостаточно тщательное мытье овощей и фруктов;
  • Употребление некачественной молочной продукции.
  • Употребление некачественной воды.
Как проявляется ротавирус. Его симптомы схожи с картиной пищевого отравления, но при этом возникающая диарея или рвота не приносят облегчения. Что еще свойственно ротавирусу – это повышение температуры тела: она может доходить до 39 градусов.

Как защититься от ротавируса. Врач-вирусолог подчеркнул, что лучший метод защиты – это прививка.

«Вакцины против ротавирусной инфекции доступны, и вакцинация от нее может быть проведена в любом лечебном учреждении под наблюдением специалистов — применение вакцин в домашних условиях строго запрещено»,- уточнил Сергей Вострухов.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что опасными последствиями ротавируса могут быть кома и смерть человека.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Сергей Вострухов
Сергей Вострухов
Здоровье
вирусолог, химик-технолог
Читать MedikForum.ru в
Вирусолог Вострухов: для защиты от клещей следует носить многослойную одежду
Врач Глушко назвала отличием отравления от ротавируса скорость появления симптомов
Врач назвала способы профилактики ротавирусной инфекции
Теги : ротавирус, заражение, Сергей Вострухов
Терапевт Авербах: что может произойти с человеком при тепловом стрессе
Диетолог Мещерякова: злоупотребление фруктами – одна из ошибок питания летом
Ученый Еремин: ежедневная аэробная нагрузка помогает замедлить старение организма