Вирусолог Вострухов: летом легко заразиться ротавирусом не через продукты питания

«Во время купания в местах массового отдыха вне зависимости от того, является ли водоем проточным или застойным, надо соблюдать осторожность, так как достаточно попадания в рот небольшого количества воды с ротавирусом, чтобы обеспечить начало его размножения в организме и заболевание», - предостерег эксперт в комментарии РИАМО

Употребление фастфуда из сомнительных заведений;

Недостаточно тщательное мытье овощей и фруктов;

Употребление некачественной молочной продукции.

Употребление некачественной воды.

«Вакцины против ротавирусной инфекции доступны, и вакцинация от нее может быть проведена в любом лечебном учреждении под наблюдением специалистов — применение вакцин в домашних условиях строго запрещено»,- уточнил Сергей Вострухов.

Вирусолог Вострухов посоветовал россиянам проявлять летом бдительность и помнить о риске заражений. Он отметил, что в летний сезон легко заразиться ротавирусом не через продукты питания. В частности, распространению вируса способствует недостаточно тщательное мытье рук после прикосновения ими к зараженным поверхностям.Также Сергей Вострухов обратил внимание на то, что заразиться ротавирусом можно во время купания.В целом, подчеркнул врач, случаи заражения ротавирусом летом связаны с тем, что теряют бдительность и перестают следить за соблюдением санитарных норм.Что еще может поспособствовать заражению этой инфекцией:Его симптомы схожи с картиной пищевого отравления, но при этом возникающая диарея или рвота не приносят облегчения. Что еще свойственно ротавирусу – это повышение температуры тела: она может доходить до 39 градусов.Врач-вирусолог подчеркнул, что лучший метод защиты – это прививка.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что опасными последствиями ротавируса могут быть кома и смерть человека

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